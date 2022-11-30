1760 دولار للأوقية.. الذهب يحقق أفضل أداء شهري في أكثر من عامين

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، في طريقها لتسجيل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين بينما يترقب المستثمرون كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول سعيا وراء أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1760.56 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0921 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1759.40 دولار.

ومن المتوقع أن يحقق الذهب ارتفاعا شهريا بنسبة 7.8 بالمئة وهو ما سيكون أفضل أداء شهري له منذ يوليو تموز 2020 ويأتي عقب سلسلة خسائر استمرت سبعة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما يجعل السبائك أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتتطلع الأنظار إلى خطاب باول في معهد بروكينجز، المقرر الساعة 1830 بتوقيت جرينتش، بحثا عن أي أدلة جديدة حول خطط مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة العام المقبل. كما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي سيصدر الساعة 1315 بتوقيت جرينتش.

وقال إدوارد مير المحلل في إي.دي آند إف إن خطاب باول هو المحور الرئيسي للسوق.

أسعار المعادن النفيسة

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 21.47 دولار متجهة لتحقيق أفضل أداء شهري منذ ديسمبر 2020، وقفز البلاتين 1.4 في المئة إلى 1016.00 دولار في طريقه هو الآخر لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ فبراير 2021، وصعد البلاديوم 2.7 في المئة إلى 1882.63 دولار محققا مكاسب قدرها 2.5 بالمئة خلال الشهر الجاري.