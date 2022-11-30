الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لسائق تسبب فى مصرع 23 شخصا بالمنيا

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمد أسامة، الأربعاء، بمعاقبة سائق أتوبيس تسبب في وفاة 23 شخصًا، وإصابة 28 آخرين، بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن المشدد 10 سنوات لسائق سيارة نقل ثقيل.

وجرى قبول الدعاوى المدنية المقامة ضدهما وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة، لتعاطي الأول مواد مخدرة أثناء قيادة الأتوبيس وتعاطي المتهم الثاني مواد مخدرة.

تعود وقائع القضية رقم 13892 لسنة 2022 جنايات مركز ملوي، إلى أنه في يوم 19 يوليو الماضي وقع حادث اصطدام أتوبيس رقم "872 ي ق د" تابع لأحدى الشركات بمقطورة رقم "9241 ي ره" الملحقة بالسيارة رقم "2659 ي ع س" نقل ثقيل أثناء توقف السيارة النقل على جانب الطريق الصحراوي الشرقي، بسبب تعطلها مما أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 28 آخرين وأثبتت التحريات تعاطي السائق المواد مخدرة والتسبب في الحادث.

محكمة جنايات المنيا سائق اتوبيس حادث المنيا المنكوب اصابة سيارة نقل ثقيل

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