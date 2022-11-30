الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل لجنة متابعة المشروعات من «التنمية المحلية»

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعضاء لجنة متابعة المشروعات من وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة  وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام واللواء يوسف الشاهد، مستشار المحافظة للمشروعات والشؤون الفنية، ورؤساء الأحياء.

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ورحّب محافظ بورسعيد بأعضاء اللجنة، موجهًا الشكر والتقدير للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على جهوده المتواصلة في متابعة مستجدات الأوضاع في محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه للمرة الأولى نشهد لجان ميدانية تقوم بمتابعة الخدمات في المحافظات على أرض الواقع، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كل المجالات ومتابعة مستجدات المشروعات أولًا بأول.

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ووجّه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالتعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية، خلال زيارتها للمحافظة والمرور على المشروعات بجميع الأحياء، مثنيًا على جهود أعضاء اللجنة في الوقوف على مستجدات العمل في المشروعات الجارية وإعداد تقارير تتضمن كافة الملاحظات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات والمشروعات، بما يدعم خطط التنمية التي تشهدها محافظات مصر.

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وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تشهد تنمية كبيرة في كل الأحياء، للارتقاء بحياة المواطنين في المقام الأول، مشيرًا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل ليلًا ونهارًا لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية على أعلى مستوى، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد والتي جعلت من بورسعيد قاطرة تنمية لمصر.

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الإدارة المالية أعضاء اللجنة التنمية المحلية التنمو الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن

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وائل لطفي

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