الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

دانا حمدان بعد عملية تجميل حول عينيها: «العريس طار في الهوا شاشي»

الفنانة دانا حمدان
الفنانة دانا حمدان
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نشرت الفنانة دانا حمدان، متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، مقطع فيديو جديد شاركت فيه  متابعيها تطورات وضعها الصحي عقب إجرائها عملية تجميلية لإزالة أكياس دهنية متجمعة حول منطقة العين.

وعلقت دانا حمدان، على الفيديو قائلة: "حبيت أخضكم على الصبح، هالويين من جديد، تطورات الموقف ومن غير فلاتر وإن كان في عريس طار في الهواء شاشي".

يذكر أن الفنانة دانا حمدان هنأت شقيقتها الفنانة مي سليم بمناسبة ذكرى ميلادها الـ39 وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في مستهل الشهر الجاري.

ونشرت الفنانة دانا حمدان صورة لشقيقتها الفنانة مي سليم مع الكلب الخاص بها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنتي طيبة يا أم لي لي ويا رب السنة الجاية تحققي كل اللي نفسك فيه ونفرح بيكي وليكي"، وتفاعل مع المنشور جمهور ومتابعي دانا يهنئان شقيقتها مي.

آخر أعمالها 

الجدير بالذكر أن دانا حمدان شاركت في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، كان آخر هذه الأعمال مسلسل الطاووس التي تم عرضه في موسم رمضان 2021، وشاركها البطولة سهر الصايغ وجمال سليمان وسميحة أيوب ورانيا محمود ياسين وأحمد فؤاد سليم وفرح الزاهد ومن تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبد العزيز.

دانا حمدان انستجرام عملية تجميلية منطقة العين فيديو

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