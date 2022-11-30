الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| السياحة تقرر شغل وظائف قيادية بالوزارة وسعر الذهب اليوم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك
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انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد لكم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

 

السياحة: قرارات بالندب لشغل وظائف قيادية بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة

 

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات وزارية بندب كل من محمد سلامة للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أحمد عيسى.. من أكبر بنوك القطاع الخاص إلى وزير للسياحة والآثار | أموال الغد

السعودية تحلم بعبور تاريخي أمام المكسيك.. وميسي يلعب للصدارة لتجنب فرنسا

 

يسعى المنتخب السعودي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود إلى دور الـ ١٦ ببطولة كأس العالم حينما يواجه المنتخب المكسيكي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

 

مسؤولة بشركة عالمية: مصر سوق قوي للشركات الناشئة الجديدة

 

قالت مسؤولة بإحدى أكبر الشركات العالمية الاستثمارية في حوار مع "ذا ناشونال"، إن  مصر سوق قوي للشركات الناشئة الجديدة، ولديها العديد من الإمكانات التي تجذب المزيد من الفرص الاستثمارية من الخارج، وتمتلك واحدة من أسرع النظم البيئية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم

 

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات المونديال بشكل يومي، ونستعرض لكم فى هذا التقرير توقيت مباريات اليوم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

 

لا يخلو أي يوم إلا ويتزايد البحث فيه عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة بمتابعة الارتفاعات المتتالية لسعره أو انخفاضه حسب الأسعار العالمية خاصة عيار 21 والذي يعتبر الأكثر تداولًا وشراءً من لاستكمال القراءة (اضغط )

الوقت مناسب للبيع الآن.. أسعار الذهب تبدأ رحلة التراجع والجرام يخسر 20 جنيها - اليوم السابع

سمير فرج: مصر تُصنّع أجزاء من طائرات إف-16 الأمريكية (فيديو)

 

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سمير فرج: أتوقع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية الشهر الجاري (فيديو) | المصري اليوم
أخبار فاتتك تنشيط السياحة وزير السياحة والآثار الشركات العالمية الاستثمارية ترتيب أندية المجموعة الثالثة اسعار الذهب اليوم في مصر المفكر الاستراتيجي

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