أخبار فاتتك| السياحة تقرر شغل وظائف قيادية بالوزارة وسعر الذهب اليوم

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار التي جمعت بين الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد لكم "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

السياحة: قرارات بالندب لشغل وظائف قيادية بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات وزارية بندب كل من محمد سلامة للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

السعودية تحلم بعبور تاريخي أمام المكسيك.. وميسي يلعب للصدارة لتجنب فرنسا

يسعى المنتخب السعودي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود إلى دور الـ ١٦ ببطولة كأس العالم حينما يواجه المنتخب المكسيكي ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثالثة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مسؤولة بشركة عالمية: مصر سوق قوي للشركات الناشئة الجديدة

قالت مسؤولة بإحدى أكبر الشركات العالمية الاستثمارية في حوار مع "ذا ناشونال"، إن مصر سوق قوي للشركات الناشئة الجديدة، ولديها العديد من الإمكانات التي تجذب المزيد من الفرص الاستثمارية من الخارج، وتمتلك واحدة من أسرع النظم البيئية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات المونديال بشكل يومي، ونستعرض لكم فى هذا التقرير توقيت مباريات اليوم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

لا يخلو أي يوم إلا ويتزايد البحث فيه عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة بمتابعة الارتفاعات المتتالية لسعره أو انخفاضه حسب الأسعار العالمية خاصة عيار 21 والذي يعتبر الأكثر تداولًا وشراءً من لاستكمال القراءة (اضغط )

سمير فرج: مصر تُصنّع أجزاء من طائرات إف-16 الأمريكية (فيديو)

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والعقيد أحمد عادل مجاهد من القيادة الاستراتيجية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)