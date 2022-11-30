أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

لا يخلو أي يوم إلا ويتزايد البحث فيه عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة بمتابعة الارتفاعات المتتالية لسعره أو انخفاضه حسب الأسعار العالمية خاصة عيار 21 والذي يعتبر الأكثر تداولًا وشراءً من المواطنين.



يوفر موقع “الدستور” لمتابعيه قائمة الأسعار الأخيرة للذهب بمختلف الأعيرة سواء للمقبلين حديثًا على الزواج لمعرفة الاسعار التي تناسب مقدراتهم أو لمن يرغب في الاستثمار في الذهب أو تخزينه للمستقبل حتى يرتفع سعره من جديد.



أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-11-2022



سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 24

1668.5 جنيه للبيع

1645.75 جنيه للشراء





سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 22

1529.5 جنيه للبيع

1508.5 جنيه للشراء



سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 21

1460 جنيه للبيع

1440 جنيه للشراء





أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 18

1251.5 جنيه للبيع

1234.25 جنيه للشراء



سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 14

973.25 جنيه للبيع

960 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 12

834.25 جنيه للبيع

822.75 جنيه للشراء



سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022

11680 جنيها للبيع.

12810 جنيهات للشراء.