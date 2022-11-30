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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر
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لا يخلو أي يوم إلا ويتزايد البحث فيه عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة بمتابعة الارتفاعات المتتالية لسعره أو انخفاضه حسب الأسعار العالمية خاصة عيار 21 والذي يعتبر الأكثر تداولًا وشراءً من المواطنين.
 

يوفر موقع “الدستور” لمتابعيه قائمة  الأسعار الأخيرة للذهب بمختلف الأعيرة سواء للمقبلين حديثًا على الزواج لمعرفة الاسعار التي تناسب مقدراتهم أو لمن يرغب في الاستثمار في الذهب أو تخزينه للمستقبل حتى يرتفع سعره من جديد.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-11-2022
 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 24

1668.5 جنيه للبيع

1645.75 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 22

1529.5 جنيه للبيع

1508.5 جنيه للشراء
 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022  عيار 21

1460 جنيه للبيع

1440 جنيه للشراء
 


أسعار الذهب اليوم 

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 18

1251.5 جنيه للبيع

1234.25 جنيه للشراء
 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 14

973.25 جنيه للبيع

960 جنيه للشراء

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022  عيار 12

834.25 جنيه للبيع

822.75 جنيه للشراء
 

شعبة الذهب: المصريون يشترون الآن بغرض الاستثمار

سعر الذهب في مصر 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022  

11680 جنيها للبيع.

12810 جنيهات للشراء.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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