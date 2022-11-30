أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 30-11-2022
لا يخلو أي يوم إلا ويتزايد البحث فيه عن أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة بمتابعة الارتفاعات المتتالية لسعره أو انخفاضه حسب الأسعار العالمية خاصة عيار 21 والذي يعتبر الأكثر تداولًا وشراءً من المواطنين.
يوفر موقع “الدستور” لمتابعيه قائمة الأسعار الأخيرة للذهب بمختلف الأعيرة سواء للمقبلين حديثًا على الزواج لمعرفة الاسعار التي تناسب مقدراتهم أو لمن يرغب في الاستثمار في الذهب أو تخزينه للمستقبل حتى يرتفع سعره من جديد.
أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 30-11-2022
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 24
1668.5 جنيه للبيع
1645.75 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 22
1529.5 جنيه للبيع
1508.5 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 21
1460 جنيه للبيع
1440 جنيه للشراء
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 18
1251.5 جنيه للبيع
1234.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 14
973.25 جنيه للبيع
960 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022 عيار 12
834.25 جنيه للبيع
822.75 جنيه للشراء
سعر الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30-11-2022
11680 جنيها للبيع.
12810 جنيهات للشراء.