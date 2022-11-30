تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم، حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات المونديال بشكل يومي، ونستعرض لكم فى هذا التقرير توقيت مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-11-2022 فى كأس العالم

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي تشهد العديد من المباريات القوية.

موعد مباراة أستراليا والدنمارك والقنوات الناقلة

- مباراة أستراليا ضد الدنمارك في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي 6:00 بتوقيت السعودية وقطر وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD Max 1 وكذلك قناة Alkass Extra HD 1.

موعد مباراة تونس وفرنسا والقنوات الناقلة

- مباراة تونس ضد فرنسا في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، وفي 6:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Max 2 وقناة Alkass Extra HD 2، وقناة بي ان سبورتس المفتوحة.

موعد مباراة بولندا والأرجنتين والقنوات الناقلة

- مباراة بولندا ضد الأرجنتين في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Max 1 ،Alkass Extra HD 1

موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة

- مباراة السعودية ضد المكسيك في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتُبث على قناة بي ان سبورتس المفتوحة وقناة Bein Sports HD Max 2 وAlkass Extra HD 2.

تناولنا فى هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم قطر 2022، حيث يلعب المنتخب السعودي مباراة حاسمة للتأهل لدور الـ16 من المونديال فى حالة الفوز على المكسيك أو التعادل، بينما يواجه منتخب تونس تحديا صعبا عندما يلتقي مع المنتخب الفرنسي، ولا يوجد غير الفوز أمام نسور قرطاج للتأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2022، مع خالص التمنيات للمنتخبات العربية بالتوفيق والتاهل ومواصلة المشوار فى بطولة كأس العالم والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 19 ديسمبر.