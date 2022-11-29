الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة: قرارات بالندب لشغل وظائف قيادية بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة

وزير السياحة
وزير السياحة
ads

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار 3 قرارت وزارية بندب كل من محمد سلامة للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، غادة عادل للقيام بمهام وأعمال وظيفة مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، وحنان ثابت لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، وذلك لمدة عام أو لحين شغل تلك الوظائف بالطرق المقررة قانوناً.

كما أصدر عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قرارات بندب كل من أحمد علي للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، إيمان عبد الرحمن للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، مها جلال عيد للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، محمد الشرقاوي للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين شغل تلك الوظائف بالطرق المقررة قانوناً.

كانت غادة عادل تشغل منصب مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، كما شغلت منصب مدير عام مكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم تعينها بالهيئة عام 1991 وتدرجت في العديد من الوظائف داخل الهيئة ومنها مدير إدارة المتابعة، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة، ومنسق ومسئول عن الحملة العربية، وكذلك عن الحملة الداخلية، كما أنها حاصلة على ليسانس ألسن (قسم لغة فرنسية) جامعة عين شمس، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

وزير السياحة والاثا وظائف قيادية بالهيئة قرارت وزارية وزير السياحة العامة للتنشيط السياحي الإدارة الاستراتيجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

بعد ارتفاع قياسى.. تراجع أسعار الذهب مع الإقبال على البيع لجنى الأرباح

مصادر: اختيار المهندس أشرف دسوقي نائب لشركة شمال القاهرة للشبكات

مصرع زوجين وإصابة طفلتهما فى حادث مرورى بمركز بلبيس

«المترو»: المواطنون يساعدون الباعة الجائلين على التواجد داخل العربات

وزير السياحة والآثار يلتقي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية