السياحة: قرارات بالندب لشغل وظائف قيادية بالوزارة وهيئة تنشيط السياحة

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار 3 قرارت وزارية بندب كل من محمد سلامة للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، غادة عادل للقيام بمهام وأعمال وظيفة مدير عام مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة، وحنان ثابت لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، وذلك لمدة عام أو لحين شغل تلك الوظائف بالطرق المقررة قانوناً.

كما أصدر عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قرارات بندب كل من أحمد علي للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، إيمان عبد الرحمن للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، مها جلال عيد للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة، محمد الشرقاوي للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة، وذلك لمدة 6 أشهر أو لحين شغل تلك الوظائف بالطرق المقررة قانوناً.

كانت غادة عادل تشغل منصب مدير عام المكتب الفني لوزير السياحة والآثار، كما شغلت منصب مدير عام مكتب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث تم تعينها بالهيئة عام 1991 وتدرجت في العديد من الوظائف داخل الهيئة ومنها مدير إدارة المتابعة، وأمين سر مجلس إدارة الهيئة، ومنسق ومسئول عن الحملة العربية، وكذلك عن الحملة الداخلية، كما أنها حاصلة على ليسانس ألسن (قسم لغة فرنسية) جامعة عين شمس، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.