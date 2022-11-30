الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض رياض الأطفال حول تغيرات المناخ

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، معرض رياض الأطفال حول التغيرات المناخية، والذي يأتي متزامنا مع مؤتمر المناخ العالمي والذي انتهت فعالياته منذ أيام قليلة وذلك بمسرح مجمع عادل الصفتى الابتدائي بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وجمال قنديل وكيل إدارة مطروح ونعمة بسيوني الموجه العام ولفيف من موجهي عموم الأنشطة التربوية.

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واستهلت فعاليات المعرض بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد البراعم أعقبها عدة استعراضات فنية نالت إشادة واستحسان  الحضور قدمتها براعم روضات اطفال مدارس مطروح الرسمية لغات والصفتي وابن سينا والرسمية لغات والهدي الخاصة والحرية والخاصة والروضة الخاصة وتناولت  جميعها فكرة المحافظة على البيئة وتوعية البراعم بالتغيرات المناخية على كوكب الأرض.

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وتفقد وكيل تعليم مطروح  أركان المعرض المختلفة حيث تابع الوسائل التعليمية الايضاحية بالركن الأخضر الخاص بأهمية النبات في حياة الإنسان والتوسع في زيادة المساحات الخضراء وزيادة نسبة الأوكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون لجعل البيئة نظيفة ونقية وجميلة وللمساهمة في المحافظة على البيئة المحيطة من أخطار التلوث المتنامي. 

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وأجري وكيل تعليم مطروح  نقاشاً  مع أحد البراعم في الركن البرتقالي حول أهمية الطاقة النظيفة ثم تابع المجلات الحائطية وملصقات الركن الأزرق والذي يعبر عن الماء وأهميتها في حياة الإنسان بالإضافة إلي  الوسائل التعليمية بالركن الفني والألعاب الإلكترونية المفيدة للأطفال.

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وقام وكيل تعليم مطروح بتكريم فريق الدعم والمساندة وموجه عام رياض الأطفال والموجهات والمعلمات المتميزات واللاتي شاركن في إعداد وتنظيم المعرض تقديرا للجهود المبذولة والإخلاص والتفاني في العمل.

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وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتنظيم  للمعرض مقدماً الشكر للتوجيه العامة مثمنا  المساهمة الإيجابية في استيعاب البراعم لمفاهيم التغيرات المناخية والأحداث المعاصرة مؤكدا أن المعرض كان له عظيم الأثر في تفاعل البراعم ومعرفتهم بمؤتمر المناخ والتغيرات المناخية التي تواجه العالم حالياً.

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ووجه وكيل تعليم مطروح الي  مديري الإدارات التعليمية بضرورة تبصير الطلاب وبراعم رياض الأطفال بالقضايا والأحداث المعاصرة وذلك في سبيل إعداد جيل واعى بقضايا بلده ومستعدا لرفع شأن مصرنا الحبيبة متسلحا بالعلم والمعرفة والثقافة.

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الأنشطة التربوية التغيرات المناخية الطاقة النظيفة المساحات الخضراء مؤتمر المناخ العالمي محافظة مطروح مدارس مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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