الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب حرس الحدود بالإسكندرية

حرس الحدود جمع نقطة
حرس الحدود جمع نقطة واحدة بالتعادل مع سموحة
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يحل بيراميدز ضيفا على فريق حرس الحدود في الثالثة الا ربع عصر اليوم باستاد حرس الحدود بالإسكندرية في افتتاح مواجهات الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

 

حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب يحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات بالتعادل مع سموحة والهزيمة أمام فيوتشر وفاركو وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا من الأسبوع الرابع وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أى هدف لذلك استغل أحمد أيوب فترة التوقف لايجاد الحلول لانهاء حالة العقم التهديفي.

 

أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود اختار لاعبا في  قائمة المباراة وهم: محمد فوزي ومحمد شعبان وكريم عماد وإسلام عبد الله وإبراهيم القاضي ومحمود بن والي ومؤمن عوض وأحمد أيمن وأحمد شديد، قناوي ومحمد رضا وحامد الجابري وأحمد فتحي فيليكس ورمزي خالد ومصطفى صبحي ومصطفى جمال ومدحت فقوسة وغريب ياسر ووجيه عبد الحكيم ومصطفى زيكو وعمر بسام ومحمود أبو جودة وإيمانويل ديفيد.

 

في المقابل يحتل بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس المركز السابع برصيد خمس نقاط من الفوز على البنك الأهلي والتعادل مع انبي والمصري وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع الثالث وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه هدفا واحدا ويسعى لمواصلة انتصاراته بعدما فاز مرتين على البنك الأهلي في الدوري ودور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

 اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في  قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وعلي جبر وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى ووليد الكرتي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ومحمد صادق وعبدالله السعيد وعبدالله مجدي ومحمود صابر ودودو الجباس وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

 

وشهدت القائمة عودة وليد الكرتي بعد انتهاء إيقافه وإبراهيم عادل بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب رمضان صبحي بسبب الإصابة وأحمد فتحي لأسباب فنية.

 

يدير المباراة محمد التابعي غازي ويساعده مصطفى عطية وأحمد عادل ومعهم عمرو عايد حكما رابعا ومحمود البنا حكم فيديو و محمود عبد السميع مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتااز بيراميدز حرس الحدود أحمد أيوب اليوناني تاكيس جونياس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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