الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تعلن عن مساعدات لدعم شبكة الكهرباء الأوكرانية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن بلاده ستقدم أكثر من 53 مليون دولار لدعم شبكة الكهرباء الحيوية في أوكرانيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع الكبرى على هامش الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الرومانية بوخارست.
وقال الوزير الأمريكي إنه سيتم تسليم هذه المعدات بسرعة إلى كييف.
وتشمل المساعدات محولات توزيع وقواطع وموانع الصواعق ومركبات، وغيرها من المعدات الرئيسية.
وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، أمس، إن واشنطن ستعلن، الثلاثاء، على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.

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