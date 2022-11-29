أسامة شوقى: الانتهاء من تطوير 50 برجًا بجزيرة الوراق وجارٍ العمل على 44 أخرى

قال المهندس أسامة شوقي، المسئول التنفيذي عن تطوير جزيرة الوراق، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير جزيرة الوراق، هذه المنطقة التي تبلغ 70 فدانًا بإجمالي 730 منزلًا.

تطوير جزيرة الوراق

وأكد شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هيئة الاجتماعات وفرت الكثير من الخدمات بناء على رغبات الأهالي، حيث أخذ المواطنون التعويضات المادية المناسبة عن الأرض التي يقام عليها المنشأ وتعويض عن تكلفة المنشأ نفسه إضافة إلى التعويض الاجتماعي.

تشطيب الوحدات السكنية بالوراق

وأضاف في حديثه أنه يتم العمل الآن على 50 برجًا وباقي 44 برجًا في هذه المرحلة، معبرًا: "إحنا بنسلم الوحدات السكنية بأعلى تشطيب ومرفقة بكافة الخدمات".