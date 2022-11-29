نبيل الفيلكاوى فى ندوة تكريمه بمهرجان شرم الشيخ: يكفينى فخرًا بأننى أحب إبداع مصر

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، ندوة تكريم الفنان الكويتي نبيل الفيلكاوي، وذلك بحضور الكاتب والناقد يسري حسان، والفنانة أمل الدباس، والدكتور محمد زعيمة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان: تتشرف إدارة المهرجان بتكريم أحد رموز الحركة المسرحية من دولة الكويت الشقيقة الدكتور نبيل الفيلكاوي، وأشكر اللجنة العليا للمهرجان التي كانت تعمل على التنوع في اختيار مكرميها في فنون وعناصر العرض المسرحي، سعيد سعادة بالغة باختياره كأحد رموز الحركة المسرحية، فهو له إسهامات متعددة وأيادٍ بيضاء على أجيال من الشباب.

وقال الدكتور نبيل الفيلكاوي: أعتبر نفسي ابن هذا المهرجان فمنذ تأسيسه ونحن نشارك فيه، وأنا قضيت 38 عامًا في عشق المسرح، منذ أيام دراستي بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتتلمذت على أيدي أساتذة كبار لهم وزنهم وفلسفتهم، وأنا أعتبر من المدرسة القديمة في السينوغرافيا.

وتابع الفيلكاوي: بعد تخرجي من المعهد درست الماجستير في المسرح بأمريكا، وأصبح لدي مدرسة أخرى تلقيتها، والسينوغرافيا هي عنصر أساسي في العرض المسرحي، وهذه هي قناعاتي سواء درست بالكويت أو أمريكا أو بريطانيا، ولكن عزوف الشباب عن السينوغرافيا أمر سيئ، فلا بد أن يعلموا أن السينوغرافيا هي الفرجة الرئيسية للعمل المسرحي.

وأضاف الفيلكاوي: ديكوري دائمًا يكون طاغيًا على العمل المسرحي وعادة أقوم بالتنسيق مع المخرج وأرى رؤيته وهذا ما تعلمته في أمريكا، فقبل أول بروفة يجتمع المخرج مع مصمم الإضاءة والديكور والملابس ونضع خطة العرض وحقبته الزمنية وهذا هو أسلوب عملي.

وأكد قائلًا: المسرح الكويتي مسرح ناضج، أحيانًا يصل لـ٤٠ عملًا مسرحيًا في العيد وهذه غزارة وتعتبر طفرة كبيرة، متابعًا: "كنت رئيس اتحاد المسارح في الكويت ومنذ ٢٢ عامًا لاحظت أن النقابات بها العديد من الصراعات والخلافات، لذا أقمنا مشروع النقابة، لكنها تضم كل التخصصات في مجالات الفن في المسرح والسينما والإعلام والفنون التشكيلية والموسيقى ونجحت في تأسيسه عام 2007".