الشوط الأول.. أمريكا تتقدم على إيران وتضع قدمًا فى ثُمن نهائى المونديال

أنهى منتخب أمريكا الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بإيران متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الشوط الأول شهد سيطرة أمريكية مُطلقة لكن بدون تهديد حقيقي على مرمى رضا بيرانفاند في أغلب الأوقات.

وجاءت أخطر الفرص في الدقيقة 33 عن طريق تيموثي وياه الذي تلقى تمريرة من زميله سارجينت، لكن تسديدة نجل رئيس ليبيريا علت مرمى منتخب إيران.

وتمكن كريستيان بوليسيتش من تسجيل الهدف الأول لأمريكا، من متابعة لرأسية زميله سيرجينو ديست، ليُسكن الكرة الشباك ببراعة في الدقيقة 38.

واضطر كارلوس كيروش لإجراء التغيير الأول لـ إيران بإخراج ميلاد محمدي وإشراك علي كريمي بسبب الإصابة قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل تيموثي وياه هدفًا لـ أمريكا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ليتأخر إيران بهدف نظيف.

تشكيل إيران أمام أمريكا

وضم تشكيل إيران أمام أمريكا كلًا من:

حراسة المرمى:علي رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: ميلاد محمدي - مجيد حسيني - مرتضى بورعليجنجي - رامين رضائيان

خط الوسط: سعيد عزت اللهي - أحمد نورالهي - إحسان حاج صافي

خط الهجوم: مهدي طارمي - سردار أزمون - علي جولزاده

تشكيل أمريكا أمام إيران

أما عن تشكيل أمريكا أمام إيران، فكشف عنه المدرب جريج بيرهالتر والذي ضم كلًا من:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سيرجينو ديست - كاميرون كارتر فيكرز - تيم ريم -أنتوني روبنسون

خط الوسط: كريستيان بوليسيتش - تايلر آدامز - يونس موسى - وستون ماكيني

خط الهجوم: تيم وياه - جوش سارجينت

ويحتل منتخب إيران المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، يليه أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين.