لا يفوتك هذا المساء| مُداهمات بـ14 دولة أوروبية لتتبع جريمة احتيال عبر الحدود.. وخريطة سقوط الأمطار لمدة أسبوع

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

«لا داعى للقلق».. أولياء أمور وتربويون عن نظام امتحانات الثانوية: التطوير مستمر وزيادة وقت إجابات بعض المواد ضرورة

تساؤلات كثيرة أطلقها أولياء أمور ومعلمون، حيال النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة الذى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، أمس، خاصة حول مسألة عودة الأسئلة المقالية والوقت المتاح للإجابة، إلى جانب آليات التصحيح، والذين طالبوا بمزيد من التوضيحات حولها.

وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأول، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام «الأوبن بوك»، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب خلال الامتحان، فضلًا عن تسليمهم كراسة أسئلة و«بابل شيت» وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، معلنًا استمرار تعريب الأسلئة خلال الامتحانات هذا العام. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.

الزراعة: إنتاجنا من الأرز يكفى الاستهلاك وارتفاع الأسعار «غير مبرر»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، عن أن إنتاج مصر من الأرز يكفي للإنتاج المحلي وأن هناك انفراجة في أسعار المحصول خلال الفترة المقبلة.

أكد د. مجاهد عمار، أستاذ الأرز ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الراضي، أن المساحة التي تمت زراعتها وإنتاجنا من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي وأن ارتفاع الأسعار غير مبرر وأن التجار هم من يخزنون الأرز حاليًا، لحين ارتفاع الأسعار، معتقدين أن السعر سيرتفع، حيث ارتفعت الأسعار بعد قيام وزارة التموين بتحديد سعر التوريد للحكومة بـ6600 جنيه للطن، كسعر ضمان متوقعة انفراجة في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع تشديد الرقابة على الأسواق.

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2 مليار دولار خسائر.. مُداهمات بـ14 دولة أوروبية لتتبع جريمة احتيال عبر الحدود

نفذت قوات الأمن في 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، العديد من المداهمات، في إطار تحقيقاتها حول عملية احتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة على بيع أجهزة إلكترونية ما أدى إلى تكبد خسارة تقدر بنحو 2,2 مليار يورو، كما أعلنت النيابة الأوروبية المكلفة بهذه التحقيقات.

ويشتبه في أن يكون أكثر من 600 شخص متورطين فيما وصفته لورا كوفيسي، رئيسة النيابة الأوروبية، بأنها "أكبر عملية احتيال أوروبية لضريبة القيمة المضافة تم الكشف عنها حتى الآن" من حيث حجمها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط https://www.dostor

ارتفاع الموج وشبورة كثيفة على الطرق.. خريطة سقوط الأمطار لمدة أسبوع

ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار وأماكن حدوثها على كافة الأنحاء، لمدة أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حتَّى الإثنين القادم الموافق الرابع من ديسمبر.

ونصحت الهيئة المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

وجاءت الخريطة وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالآتي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابطhttps://www.dostor.or

بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا.. 10 شروط فقط للتصالح على البناء المخالف (اعرفهم)

وافق مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ويتضمن التصالح في عشرة بنود من المخالفات كانت محظور التصالح فيها من قبل، في المادة الثانية من مشروع قانون التصالح.

وتنص المادة كما أقرها مجلس الشيوخ على الآتي، على أنَّه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون. الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط https://www.d