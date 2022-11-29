الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد الاكتفاء ذاتيًا.. وزير الصحة يوجه بالتوسع فى إنتاج وتصدير الإنسولين لإفريقيا

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في إنتاج وتصدير عقار الإنسولين للدول الإفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الإنسولين محليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، على هامش جولته التفقدية بمصانع شركة المهن الطبية للأدوية  "MUP"، وشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، التابعتين لشركة "أكديما" للصناعات الدوائية، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية.

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض شرح مفصل لآليات العمل بخط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الإنتاجية الخاصة به، لافتًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من الإنسولين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على العمل الدءوب والمستمر لتوطين الصناعات الدوائية في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن صناعة الأدوية تعد إحدى ركائز الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروحًا عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

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وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الإنسولين، وذلك للاطلاع على مراحل التصنيع والإنتاج، التي تتم وفقًا للمعايير العالمية، لافتًا إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الإنتاج لعقار الإنسولين، فضلًا عن التوسع في إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.

وأضاف أن الوزير تفقد المصنع الجديد الخاص بإنتاج مستحضرات وعلاج الأورام، بشركة جنوب مصر للصناعات الدوائية "سيديكو"، والذي يعد المصنع الأول في مصر الذي يعمل وفقًا للمعايير الدولية، حيث تفقد الوزير منطقة المستحضرات العقيمة، وخطوط الإنتاج، والمخازن الخاصة بالمصنع لتخزين المواد الفعالة وغير الفعالة للمستحضرات العقيمة.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول آليات العمل وتكنولوجيا التصنيع والتي تتم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أنه من المستهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، بما يخدم بروتوكولات وزارة الصحة والسكان لعلاج الأورام.

وزير الصحة خط الانتاج الجديد انسولين شركة المهن الطبية للأدوية التوسع عقار الأنسولين للدول الأفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

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بعد الاكتفاء ذاتيًا.. وزير الصحة يوجه بالتوسع فى إنتاج وتصدير الإنسولين لإفريقيا

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