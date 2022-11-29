الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هولندا تتغلب بسهولة على قطر بهدفين وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

هولندا
هولندا
ads

تأهل منتخب هولندا إلى ثمن نهائي منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تغلب على نظيره قطر بهدفين نظيفين   في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز هولندا جعلها تتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما فشلت قطر في إحراز أي نقطة بعد تذيل المجموعة بدون نقاط من 3 خسائر.
الشوط الأول

قطر بدأت مبكرًا بالخطورة بتسديدة من حسن الهيدوس في الدقيقة الثانية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها بسهولة نوبيرت حارس هولندا.

وتصدى مشعل برشم في الدقيقة 4 لتسديدة من داني بليند داخل منطقة الجزاء وأبعد الخطر، ليرد أكرم عفيفي بالدقيقة 11من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

وأحرز هدف التقدم في اللقاء كودي جاكبو في الدقيقة 26 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كلاسين.
الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من هولندا، وفي الدقيقة 47 كرة عرضية من أكرم عفيف من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.
ومن أول هجمة في الشوط الثاني لهولندا، سجل فرانكي دي يونج الهدف الثاني والتعزيز لفريقه بالدقيقة 49 بعدما سدد كرة في مرمى برشم متابعة لتسديدة ممفيس ديباي.

الدقيقة 63، شهدت كرة عرضية من همام أحمد لاعب قطر من الطرف الأيسر لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

وألغي حكم اللقاء هدف ثالث لصالح هولندا بالدقيقة 68 سجهل ستيفين بيرجيس، بعد العودة لتقنية "الفار" التي أكدت وجود لمسة يد على جاكبو في بداية الهجمة.

وشهدت الدقيقة 77 عودة قطر في اللقاء، من تصويبة من عبد العزيز حاتم من على حدود منطقة الجزاء لصالح قطر أمسكها حارس المرمى بنجاح.

هولندا قطر ثمن نهائي منافسات كأس العالم كأس العالم 2022 كأس العالم 2022 بقطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مبادرات المتحدة

الأكثر قراءة

توجيهات حكومية بإنهاء خدمة المستشارين الإداريين فوق الـ60 عامًا

الإسكندرية تعلن طرح مزايدات علنية لعدد من مواقف انتظار السيارات

صيادلة عن منع إعطاء الحقن: خدمة إنسانية ولا نتقاضى أجرًا

«توتيرا».. التفاصيل الكاملة لأول مدينة مصرية افتراضية على الميتافيرس

الطبيب المعالج لـ أنغام: حالتها تتحسن ويمكنها العودة إلى منزلها (فيديو)

التضامن: الرعاية البديلة هي السلاح الأقوى للأطفال في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

العائلة الملكية.. أسرار غرف النوم

مؤمن المحمدي

عيني علينا يا أهل الفن

جلال حمام

صاحبة بيت الزجاج تقذف مصر بالحجارة!

د. القس صفوت البياضى

أهم الاختراعات الحديثة بالعين البشرية ‎‎

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد «13»

ماجد حبته

عصفور هندى يهدد تويتر

منى رجب

أطفالنا فى «حضن الوطن» فى اليوم العالمى للطفل

عبدالوهاب داود

أن تكون أمين إسكندر

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

الهباش: الجرائم الإسرائيلية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطينى

ليس الأول.. تفاصيل إقامة نصب تذكارى لشهداء الجنود المصريين فى إسرائيل

إصابة مستوطنة إسرائيلية فى حادث دهس بالضفة الغربية