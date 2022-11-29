هولندا تتغلب بسهولة على قطر بهدفين وتتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم

تأهل منتخب هولندا إلى ثمن نهائي منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما تغلب على نظيره قطر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

فوز هولندا جعلها تتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما فشلت قطر في إحراز أي نقطة بعد تذيل المجموعة بدون نقاط من 3 خسائر.

الشوط الأول

قطر بدأت مبكرًا بالخطورة بتسديدة من حسن الهيدوس في الدقيقة الثانية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها بسهولة نوبيرت حارس هولندا.

وتصدى مشعل برشم في الدقيقة 4 لتسديدة من داني بليند داخل منطقة الجزاء وأبعد الخطر، ليرد أكرم عفيفي بالدقيقة 11من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

وأحرز هدف التقدم في اللقاء كودي جاكبو في الدقيقة 26 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كلاسين.

الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من هولندا، وفي الدقيقة 47 كرة عرضية من أكرم عفيف من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

ومن أول هجمة في الشوط الثاني لهولندا، سجل فرانكي دي يونج الهدف الثاني والتعزيز لفريقه بالدقيقة 49 بعدما سدد كرة في مرمى برشم متابعة لتسديدة ممفيس ديباي.

الدقيقة 63، شهدت كرة عرضية من همام أحمد لاعب قطر من الطرف الأيسر لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

وألغي حكم اللقاء هدف ثالث لصالح هولندا بالدقيقة 68 سجهل ستيفين بيرجيس، بعد العودة لتقنية "الفار" التي أكدت وجود لمسة يد على جاكبو في بداية الهجمة.

وشهدت الدقيقة 77 عودة قطر في اللقاء، من تصويبة من عبد العزيز حاتم من على حدود منطقة الجزاء لصالح قطر أمسكها حارس المرمى بنجاح.