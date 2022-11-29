الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

12 محطة.. قائمة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا

كأس العالم
كأس العالم
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تصدرت ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا قائمة بحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022 للنسخة الثانية والعشرين المقامة خلال الفترة من يوم الأحد 20 نوفمبر إلى الأحد 18 ديسمبر في قطر، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة أو الاتجاه إلى شراء أجهزة كسر شفرات القنوات وغيرها من الحيل المكلفة ماديًا.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات

وأعلنت عدد من القنوات الفضائية نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 مجانا إلى الجمهور، إلى جانب إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية نقل 22 مباراة مجانا على قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة من إجمالي 64 مباراة بالبطولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: افقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطا: 4/3

قناة الهوية Al Hawyah Channel

  • القمر الصناعي: النايل سات
  • التردد: 11096
  • الاستقطاب: افقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

تردد قناة المغرب الأرضية على النايل سات 2022.. ثلاث ترددات

تردد قناة zdf على هوت بيرد

  • القمر الصناعي: Hotbird
  • تردد: 11054
  • الاستقطاب: افقى H
  • معامل الترميز: 22000

قناة das erste على هوت بيرد

  • القمر الصناعي: Hotbird
  • التردد: 11541
  • الاستقطاب: عمودي V
  • معامل الترميز: 22000

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

  • التردد: 11881
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: عمودي V
  • معامل الترميز: 30000

تردد قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا

  • القمر الصناعي: Astra 19.2°E
  • التردد: 12168
  • الاستقطاب: عمودي V
  • معامل الترميز: 29700

تردد قناة ARD Das Erste HD

  • القمر الصناعي: Astra 19.2°E
  • التردد: 11494
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا

  • القمر الصناعي: Astra 19.2°E
  • التردد: 11836
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD

  • القمر الصناعي: Astra 19.2°E
  • التردد: 10876
  • الاستقطاب: عمودى V
  • معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا

  • القمر الصناعي: Astra 19.2°E
  • التردد: 10906
  • الاستقطاب: عمودى V
  • معامل الترميز: 22000

تردد قناة tvt

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً
  • التردد: 11900
  • الاستقطاب: أفقى H
  • معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً
  • التردد: 11900
  • الاستقطاب: أفقى H
  • معامل الترميز: 27500

تردد قناة rai 1

  • القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً
  • التردد: 10992
  • الاستقطاب: عمودى V
  • معامل الترميز: 27500
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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