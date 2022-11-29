12 محطة.. قائمة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا

تصدرت ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا قائمة بحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022 للنسخة الثانية والعشرين المقامة خلال الفترة من يوم الأحد 20 نوفمبر إلى الأحد 18 ديسمبر في قطر، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة أو الاتجاه إلى شراء أجهزة كسر شفرات القنوات وغيرها من الحيل المكلفة ماديًا.

القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات

وأعلنت عدد من القنوات الفضائية نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 مجانا إلى الجمهور، إلى جانب إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية نقل 22 مباراة مجانا على قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة من إجمالي 64 مباراة بالبطولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطا: 4/3

قناة الهوية Al Hawyah Channel

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: افقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة zdf على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

تردد: 11054

الاستقطاب: افقى H

معامل الترميز: 22000

قناة das erste على هوت بيرد

القمر الصناعي: Hotbird

التردد: 11541

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 22000

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي

التردد: 11054

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 30000

تردد قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 12168

الاستقطاب: عمودي V

معامل الترميز: 29700

تردد قناة ARD Das Erste HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11494

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 11836

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 10876

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا

القمر الصناعي: Astra 19.2°E

التردد: 10906

الاستقطاب: عمودى V

معامل الترميز: 22000

تردد قناة tvt

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقى H

معامل الترميز: 27500

تردد قناة rai 1