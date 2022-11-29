12 محطة.. قائمة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا
تصدرت ترددات القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات مجانا قائمة بحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022 للنسخة الثانية والعشرين المقامة خلال الفترة من يوم الأحد 20 نوفمبر إلى الأحد 18 ديسمبر في قطر، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة أو الاتجاه إلى شراء أجهزة كسر شفرات القنوات وغيرها من الحيل المكلفة ماديًا.
القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 نايل سات
وأعلنت عدد من القنوات الفضائية نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 مجانا إلى الجمهور، إلى جانب إعلان شبكة قنوات بين سبورت الرياضية نقل 22 مباراة مجانا على قنوات بين سبورت الرياضية المفتوحة من إجمالي 64 مباراة بالبطولة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 مجانا
تردد قناة بين سبورت المفتوحة
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 11054
- الاستقطاب: افقي H
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطا: 4/3
قناة الهوية Al Hawyah Channel
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 11096
- الاستقطاب: افقي H
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة zdf على هوت بيرد
- القمر الصناعي: Hotbird
- تردد: 11054
- الاستقطاب: افقى H
- معامل الترميز: 22000
قناة das erste على هوت بيرد
- القمر الصناعي: Hotbird
- التردد: 11541
- الاستقطاب: عمودي V
- معامل الترميز: 22000
تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي
- التردد: 11881
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل الترميز: 22000
تردد قناة TRT2 على القمر التركي
- التردد: 11054
- الاستقطاب: عمودي V
- معامل الترميز: 30000
تردد قناة beIN Sports France 1 HD على قمر أسترا
- القمر الصناعي: Astra 19.2°E
- التردد: 12168
- الاستقطاب: عمودي V
- معامل الترميز: 29700
تردد قناة ARD Das Erste HD
- القمر الصناعي: Astra 19.2°E
- التردد: 11494
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل الترميز: 22000
تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا
- القمر الصناعي: Astra 19.2°E
- التردد: 11836
- الاستقطاب: أفقي H
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة Cuatro Espa a HD
- القمر الصناعي: Astra 19.2°E
- التردد: 10876
- الاستقطاب: عمودى V
- معامل الترميز: 22000
تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا
- القمر الصناعي: Astra 19.2°E
- التردد: 10906
- الاستقطاب: عمودى V
- معامل الترميز: 22000
تردد قناة tvt
- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً
- التردد: 11900
- الاستقطاب: أفقى H
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة ORTB
- القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقاً
- التردد: 11900
- الاستقطاب: أفقى H
- معامل الترميز: 27500
تردد قناة rai 1
- القمر الصناعي: هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً
- التردد: 10992
- الاستقطاب: عمودى V
- معامل الترميز: 27500