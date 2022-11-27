الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة المغرب الأرضية على النايل سات 2022.. ثلاث ترددات

قناة المغرب الأرضية
قناة المغرب الأرضية
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تردد قناة المغرب الأرضية على النايل سات 2022 من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين المهتمين بمتابعة مباريات كرة القدم فى المغرب والبرامج المغربية المتنوعة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تردد قناة المغرب الأرضية على النايل سات 

الدستور ترصد كل ما يحيط بهذا الأمر من خلال السطور التالية فى هذا التقرير  

والقناة تقدم محتوى يخدم المواطن المغربى فى المقام الأول ويليه المواطن العربى حيث تقدم القناة برامج سياسية وأخرى ثقافية وكذلك برامج ترفيهية بالإضافة للاهتمام بعرض المسلسلات المغربية والعربية .

أهم برامج قناة المغرب 

ومن البرامج ذات الصدى الواسع والتى حصلت على نسبة مشاهدة عالية وتم تقديمها خلال هذه القناة برنامج "برنامج ديننا - برنامج الحدث - برنامج العالم اليوم - برنامج صدى الشارع - برنامج تغطية خاصة - برنامج قالت الصحف - برنامج صحتك لا باس - برنامج الحدث المغاربي - برنامج دواكم في يديكم - برنامج مواطنون مع وقف التنفيذ".

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تردد قناة المغرب الأرضية 2022 

القمر الصناعى ..النايل سات

يتم بث قناة المغرب الأرضية على النايل سات، من خلال الترددات التالية مما يعطى عدة بدائل أمام المشاهد فى حال عدم الحصول على تردد يمكن الانتقال إلى الآخر وهي:

التردد الأول 

التردد الأول لقناة المغرب الأرضية على النايل سات : 12207 - 27500 - رأسي.

التردد الثانى

والتردد الثانى لقناة المغرب الأرضية على النايل سات : 11564 - 27500 - رأسي.

التردد الثالث

والتردد الثالث لقناة المغرب الأرضية على النايل سات : 11476 - 27500 - رأسي.

وتشغيل القناة لا يحتاج إلى شفرة رقمية .

يذكر أن المغرب خاض اليوم فى الثالثة عصر تقريبا مواجهة مصيرية أمام بلجيكا، على استاد "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر، وتمكن المغرب من تحقيق الفوز 2- صفر .

ويحتل المغرب وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة فى كأس العالم 2022، بالتساوى مع كرواتيا، فيما يتصدر منتخب بلجيكا برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب دون رصيد من النقاط.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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