الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. هولندا يتقدم على قطر بهدف جاكبو ويقترب من التأهل

هولندا
هولندا
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تقدم منتخب هولندا على نظيره قطر بهدف نظيف، في الشوط الأول المقام بين الفريقين من اللقاء المقام بينهما اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر.

وبدأت قطر مبكرًا بالخطورة بتسديدة من حسن الهيدوس في الدقيقة الثانية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها بسهولة نوبيرت حارس هولندا.

وتصدى مشعل برشم في الدقيقة 4 لتسديدة من داني بليند داخل منطقة الجزاء وأبعد الخطر، ليرد أكرم عفيفي بالدقيقة 11 من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح قطر شتتها الدفاع بنجاح.

وأحرز هدف التقدم في اللقاء كودي جاكبو في الدقيقة 26 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من كلاسين.

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره القطري، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وجاء تشكيل هولندا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندرياس نوبيرت.

خط الدفاع: تيمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان آكي.

وسط الملعب: دينزيل دومفريس، فرانكي دي يونج، مارتن دي رون، داني بليند.

الهجوم: دافي كلاسين، كودي جاكبو، ممفيس ديباي.

فيما كشف فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر عن تشكيل فريقه الذي سيواجه منتخب هولندا.

وجاء تشكيل قطر على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: إسماعيل محمد، بيدرو ميجيل، خوخي بوعلام، عبد الكريم حسن، همام أحمد.

وسط الملعب: حسن الهيدوس، عاصم ماديبو، عبد العزيز حاتم.

الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

المنتخب القطري بلا نقاط بعد هزيمتين أمام السنغال والإكوادور، واستقبل 5 أهداف مكتفيًا بتسجيل هدف واحد، بينما حصد المنتخب الهولندي ٤ نقاط من تعادل مع الإكوادور بهدف لكل فريق، وقبلها فاز بهدفين على السنغال.

ويحتاج منتخب هولندا للفوز من أجل الظفر بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة، انتظارًا لتعثر الإكوادور التي ستلعب في نفس التوقيت الخامسة مساءً أمام المنتخب السنغالي.

هولندا قطر كأس العالم 2022 كأس العالم جاكبو

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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