«التعليم» تشارك في ورشة تدريبية إقليمية لبناء قدرات التربويين

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ورشة تدريبية إقليمية لبناء قدرات التربويين لدعم سياسات التّعلم الدامج والشامل في المنطقة العربية.

حضر الورشة خبراء من مصر، السعودية، البحرين، الإمارات السودان، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، سوريا، فلسطين، موريتانيا، واليمن.

وأكد د.أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببناء قدرات المعلمين التربوية والمهنية والأكاديمية لدعم سياسات التّعلم الدامج والشّامل، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود لدعم هذه الفئة من المجتمع، وأنهم يستطيعون أن يضيفوا إلى الفكر الإنساني الكثير إذا ما أحسنا تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المناسب.

وأشار إلى اهتمام الدستور المصري حيث خصص مادة في الدستور لهذه الفئة وضرورة الاهتمام بهم تعليميًا وثقافيًا، فضًلا عن دمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، موضحًا أن رؤية مصر 2030 قد اهتمت بإيجاد بيئة تعليمية مناسبة ومرنة وموائمة لجميع فئات الدمج.

وشارك في الورشة السيد فادي يرق مستشار أول للتربية في الدول العربية بمكتب اليونسكو الإقليمي، والدكتور علاء سبيع، المستشار الإقليمي لشؤون الإعاقة، وعبدالعزيز المقوشي، مساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتورة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتور حسن جاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية التّرقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.

وكرمت وزارة التربية والتعليم، مساء أمس، الفائزين بمسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسى 2022/2021 على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار التعاون البناء بين الوزارة ومعهد جوته الألماني وبدعم وزارة الخارجية الألمانية، وذلك بدعم ورعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.