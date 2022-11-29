الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بلقيس فتحي تستحوذ على حفلات الخليج خلال نوفمبر وديسمبر

بلفيس
بلفيس
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أحيت المطربة بلقيس فتحي، حفلاً ضخماً بمسرح المجاز بالشارقة، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور من بينها ميدلي مصري بغناء "الغزالة رايقة ومزاجنجي ودبلوماسي"، ولأول مرة شاركت بلقيس أحد جمهورها من الحاضرين للحفل الغناء بعد أن طلب صعوده على خشبة المسرح وذلك بعد نجاح حفلها الغنائي في مدينة صلالة في عمان.

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وبعد هذه الحفلة تعيش بلقيس حالة من النشاط الفني بعد استحواذها على أغلب حفلات الخليج خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، حيث إنها تستعد لتقديم عدة حفلات غنائية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، من خلال إحياء حفل غنائي يوم 3 ديسمبر بمدينة العين بدولة الإمارات، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حفل غنائي بمدينة جدة يوم 5 ديسمبر على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، لتغادر المملكة لإحياء حفل غنائي يوم 6 ديسمبر ضمن مهرجان إريفيا قطر (ميدل بيست) على هامش مونديال كأس العالم. 

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وحتى الآن لم يتم الإعلان النهائي عن إحياء بلقيس لحفل نهائي كأس العالم المقام حالياً في الدوحة، وهو ما سيكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

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يذكر أن بلقيس قدمت الأغنية الدعائية لكأس العالم "Light The Sky" مع عدد من المطربين من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض.

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آخر أغنيات بلقيس فتحى كانت أغنية "أمام مرايتي" طرحت منذ أسبوعين وحققت رواجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا وارتفعت نسبة المشاهدة إلى 4 ملايين على موقع يوتيوب، وآخر أغنية قدمتها باللهجة المصرية كانت "مزاجنجي" من كلمات ملاك عادل وألحان تامر يحى، و"مزاجنجي" هي ثالث أغنياتها باللهجة المصرية خلال عام واحد بعد "دبلوماسي" و"نتدلع".

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الفنانة بلقيس بلقيس فتحي المطربة بلقيس المطربة بلقيس فتحي مسرح المجاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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