أسماء المتوفاة والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس حضانة داخل ترعة بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 15 آخرون جراء انقلاب أتوبيس «أطفال حضانة» داخل ترعة على طريق الأربعين بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف في المحافظة بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، فيما هرعت قوات الأمن وقوات الإنقاذ لانتشال الضحايا.

والمصابون هم: عبدالله قدري عبدالرؤف، 7 سنوات، جروح وسحقات، كريم حازم عبدالمنعم 7 سنوات، جروح وسحقات بالجسم، جنا أيمن عبد المحسن 7 سنوات، جروح وسحقات بالجسم، يسري قدرة عبدالرؤف 12 سنة، جروح وسحقات، ملك أشرف سراج 13 سنة، جروح وسحقات واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد أيمن عبد المحسن، 10 سنة، سحقات وكدمات بالجسم، محمد شريف كرم 6 سنوات، سحقات وكدمات متفرقة بالجسم، إسماعيل رسلان محمد 28 سنة، أزمة تنفسية، عبدالرحمن حسني محمد 14 سنة، سحقات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، مي حسنى محمد 16 سنة، جروح وسحقات بالجسم، محمد حسني محمد 10 سنوات، جروح وسحقات، فريدة محيي الدين فكري 9 سنوات سحقات وكدمات متفرقة بالجسم، مهاب محيي الظين فكري، 9 سنين، جروح وسحقات بالجسم، محمد أشرف سراج 9 سنوات، كسر بالساعد الأيمن والفخد الأيمن.

وتوفيت في الحادث ياسمين أدهم محمد، 9 سنوات.