مصطفي سلامة للدستور: «إيجار قديم» دراما اجتماعية شيقة

أعرب الفنان مصطفي سلامة، عن سعادته لمشاركته في مسلسل "إيجار قديم" الذي يعرض حاليًا، ضمن عدد كبير من نجوم الفن بينهم الفنان شريف منير، الفنانة ميمي جمال، والفنان محمد الشرنوبي.

وتابع “سلامة” في تصريحات خاصة للدستور: "ظهرت بدور شخص استغلالي، استغل ما حدث بين رحمة وزوجها، وعلى الرغم من أن الظهور خاص إلا أنه كان مميز، وأشاد به الكثير من الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"".

وأضاف: "أغلب ردود الفعل سلبية والناس كانت بتبعتلي على السوشيال ميديا تشتمني بسبب الدور، ومبسوط جدًا، لأن الناس كانت تشتاق لدراما اجتماعية غير مملة متمثلة في "إيجار قديم".

تعرض قناة ON حلقات مسلسل "إيجار قديم"، فى الثامنة مساءً، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً.

ويعرض المسلسل على قناة ONدراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساءً منصة watch it.

وانطلق عرض"إيجار قديم" كذلك على منصة watch it الرقمية فى 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

يذكر أن إيجار قديم، بطولة شريف منير، والممثلة المصرية الكويتية فيدرا، المطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبدالله، تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكرى

تدور قصة العمل فى دراما اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة يسكنها أبطاله بنظام الإيجار القديم.