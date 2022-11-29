الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| جدول مباريات كأس العالم الأعلى بحثًا.. وسعر جرام الذهب في مصر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند
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شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصدرت محركات البحث، وترصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

جدول مباريات كأس العالم بتوقيت مصر

يتداول جدول مباريات كأس العالم بتوقيت مصر عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة، وذلك لمتابعة مباريات مونديال قطر 2022 والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 في دولة قطر حيث تعد هى المرة الأولى التي تستضيف دولة عربية البطولة والمرة الثانية لقارة آسيا حيث استضافة دولة اليابان لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

سعر جرام الذهب في مصر وفقا للتحديثات الأخيرة للأسعار

ازداد البحث عن الذهب في الساعات الماضية، وهناك تحديث وقتي عبر موقع الدستور لمعرفة سعر جرام الذهب في مصر والذي يشهد حاليا حالة من الاضطرابات حيث قفز عيار 21 إلى مستوى تاريخي وتخطى حاجز الـ 1500 جنيه خلال جلسة افتتاح تعاملات منتصف الأسبوع الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حيث ارتفع سعره بقيمة 50 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

تصدرت تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 هاشتاج تويتر كونها محط بحث الكثيرين من عشاق رياضة كرة القدم حاليا، وذلك للاستمتاع بمشاهدة مونديال قطر 2022 المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل على 8 ملاعب قطرية هم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

موعد مباراة قطر وهولندا اليوم في كأس العالم 2022

يبحث الملايين عن موعد مباراة قطر وهولندا اليوم في  كأس العالم 2022 عبر محركات البحث، وذلك في تصفيات الجولة الأولى من البطولة المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة حيث تعد النسخة الـ 22 من البطولة هي النسخة الأولى التي تستضيفها دولة عربية والثانية التي تستضيفها قارة آسيا منذ بدايتها حيث تقام البطولة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك التريند الاجتماعية والاقتصادية جدول مباريات كأس العالم بتوقيت مصر سعر جرام الذهب فى مصر الذهب تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم مباريات كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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