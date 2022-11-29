«القومية للتأمينات» تكشف استفادة موظفى القطاع الخاص من زيادة الاشتراك التأمينى

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، عن استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023، وشروط حصول مستحقي المعاش بعد حالة الوفاة.

وأكد "عوض"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن جميع العاملين بالقطاع الخاص مستفيد من زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2023، وسيبدأ الاقتراع على الحدود الدنيا والقصوى الجديدة بما يؤدي إلى استحقاق معاش كريم عند استحقاقها.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات: من المفروض أن هناك زيادات في المرتب بحسب ما أعلنت عنه الدولة المصرية في شهر يونيو من كل عام، حيث تم خلال شهر نوفمبر الحالي، وبناءً على تكليفات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، تخصيص منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتم بالفعل زيادة المعاشات من 1 نوفمبر الحالي قيمتها 300 جنيه.

- الربط بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى وزيادة المعاش

هناك ارتباط وسيط بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وبين الحد الأدنى للمعاش، فعند بلوغ سن المعاش لا يجب أن يقل الأجر عن المعلن عنه، فبالتالي من يبلغ سن المعاش ويتم إحالته للمعاش اعتبارا من يوم 1 يناير الحد الأدنى للمعاش له 1105 جنيهات مقارنة باليوم الحد الأدنى هو 910 جنيهات، بمعدل زيادة 200 جنيه، جاءت من رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

- 13.8 مليون مواطن مؤمّن عليهم

وأكد أن مصر لديها 13.8 مليون مواطن مؤمّن عليهم، وأكثر من 70% من هذا الرقم في القطاع الخاص مستفيدون بهذا القرار، وفي يناير المقبل سيبدأ الاقتراع على الحدود الدنيا والقصوى بما يؤدي إلى استحقاق معاش كريم، وبناءً على تكليفات الرئيس السيسي برفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، خصصنا منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وذكر أن الحالات التي تستحق المعاش عند بلوغ صاحب المعاش سن الـ60 عاماً وتوفي، يستفيد الورثة والمطلق عليهم «مستحقو المعاش»، لافتاً إلى أن كل شخص من الأسرة من حقه الحصول على معاش من الشخص المتوفى ولكن بشروط معينة.

وأضاف "عوض" أن من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش لكل فرد من أفراد الأسرة، هو توافر قسيمة الزواج «للأرملة»، وفي حالة وجود أولاد، فالبنت يجب أن تكون غير متزوجة، أما الابن الذكر فيجب أن يكون أقل من 26 عاماً، موضحاً أن أب وأم المتوفى صاحب المعاش يحصلان على معاش ابنهما دون شروط، طالما هما على قيد الحياة.