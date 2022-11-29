الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة «المخدّر في المشروب» ببولاق الدكرور

جريدة الدستور
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كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات القبض على المتهمين بقتل شخص في بولاق الدكرور.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث اتفقا فيما بينهما على سرقة المجني عليه، وابتاعا أقراصا مخدرة من أحد الأشخاص تم ضبطه.

وتوجه أحدهما إلى شقة المجني عليه ووضع أقراصاً مخدرة داخل مشروب له ولدى شعور المجني عليه بعدم الاتزان، اتصل المتهم بشريكه ووثقا المجني عليه باستخدام "حبل" وطلبا منه الأرقام السرية لكروت الائتمان الخاصة به وخشية افتضاح أمرهما كتما أنفاس المجني عليه ما أدى إلى وفاته.

واستوليا على مبلغ مالي، 3 كروت ائتمان، هاتف محمول، وسحبا مبلغا ماليا من الكروت المستولى عليها.

كما أرشدا عن كروت الائتمان والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه مضيفًا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قسم شرطة بولاق الدكرور الشقق السكنية شخص قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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