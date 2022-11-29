الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية بالقاهرة لرصد المخالفات

حملات مرورية
حملات مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت الشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق؛ لإزالة الكوارث.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

الطرق السريعة رصد المخالفات السير عكس الاتجاه السيارات المتروكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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