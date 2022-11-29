تشغيل عيادات التأمين الصحى فتره مسائية بالفيوم

افتتح الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، مع لفيف من القيادات بالفرع، العيادات المسائية بعيادة المجمع الطبي الجديد خلف مدرسة عزة زيدان، كما تتم افتتاح 3 عيادات روماتيزم وأسنان وممارس عام.

وقال رئيس فرع التأمين الصحي بالفيوم، إنه سوف يتم الإعلان لاحقًا عن جدول العمل بالعيادة بالتخصصات المختلفة والمواعيد، ووعد بتقديم مزيد من الخدمات لراحة مرضى الفيوم، لتوفير كافة الخدمات الصحية المسائية لهم، والتخفيف من الازدحام في الفترة الصباحية.

وكان قد قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، على أن تكون المجموعات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وتضم مهندسين من مديريتي الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسي الفيوم وأبشواي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجرى تنفيذها بالمركزين، ورصد أي معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسي شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسي مديريتي الإسكان والطرق.

وناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موضحًا أن الهدف الرئيسي من تشكيل مجموعات العمل، هو الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"، ورصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذا رصد القرى والشوارع التي تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعي والاتصالات وكافة المرافق بها، للبدء في أعمال الرصف، موجهًا برصد أي معوقات تعوق سير العمل بكافة المشروعات وعرضها على المحافظ شخصيًا لتلافيها بشكل عاجل.