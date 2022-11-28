لا يفوتك هذا المساء| تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة.. وطقس غدًا الثلاثاء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

كاسيميرو: التأهل كان هدفنا.. وكنا نعرف أننا في مجموعة صعبة

أعرب كاسيميرو عن سعادته بصعود البرازيل إلى دور الـ 16 من منافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على سويسرا اليوم الاثنين.

وقال كاسيميرو صاحب هدف الفوز في تصريحات ما بعد اللقاء: “لعبنا بشكل جيد وصبرنا ولم نكن نلعب بشكل سريع واقتنصنا الفرصة، أهدرنا بعض الفرص ولكن الأهم أننا فزنا”. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط. https://www.dostor.org/4243317

«الإبداع من منصات الحكم».. رؤساء جمهوريات يكتبون الروايات

أصدرت الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع رواية "مخطوطة المهاجر" للروائي رمضان عبداللطيف وترجمة محمد حاج حسين بن يونس.

الرواية صدرت في 197 من القطع المتوسط وتدور أحداثها حول حرب القوقاز التي دارت لمئات السنين وخلفت الكثير من المهاجرين، ويصف عبداللطيف معاناة المهجرين من الأرض وكيف فاتوا قلوبهم وأحباءهم، ويرصد الكثير من المعاناة لهؤلاء المهجرين قسرًا والذين فعلت فيهم الحرب أفاعيلها".

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الرئيس السيسى يشارك فى حفل "يوم الجمهورية الهندى" كضيف شرف

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، كضيف شرف في حفل "يوم الجمهورية الهندي" المقرر عقده يوم 26 يناير المقبل، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي السيد "ناريندرا مودي".

وقالت وزارة الخارجية، في بيانها: "تعكس تلك الدعوة الكريمة التقدير المتبادل بين البلدين على مستوى القيادة، وما يوليه الجانبان من اهتمام بالارتقاء بالعلاقات بينهما".

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توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة في الامتحانات

ننشر لكم توزيع درجات الثانوية العامة 2023 وعدد الأسئلة في الامتحانات، حيث أعلن رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، عن توزيع درجات وأسئلة كل مادة وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، للاجابة عن التفاصيل الكاملة التي يرغب طلاب الثانوية العامة في معرفتها بعد تحديده موعد انعقاد الامتحانات.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي توزيع درجات الصف الثالث الثانوي العام 2023 لجميع المواد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط https://www.dostor.org/4243203

طقس غدًا الثلاثاء.. أمطار خفيفة رعدية على بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، كما يسود طقس بارد في أوقات الصباح الباكر، وفترات الليل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك فرصة لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، وأجواء معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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12 تصريحًا مهمًا لوزير التربية والتعليم عن امتحانات الثانوية العامة

تنوعت تصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات الثانوية العامة في هذا السياق ترصد الدستور ١٢ تصريحا مهما للوزير عن امتحانات الثانوية.

-الوزارة حريصة على إطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

-إتاحة نموذج امتحان تدريبي لطلاب شهادة الثانوية العامة على موقع الوزارة بعد نصف العام الدراسي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط https://www.dostor.org/4243078