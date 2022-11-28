الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضى فى العاصمة الكاميرونية إلى 15 قتيلًا

هبوط ارضي
هبوط ارضي
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أعلن حاكم إقليم وسط الكاميرون، مساء الإثنين، أن حصيلة ضحايا انهيار أرضي خلال تجمع تكريمي لمتوفين بحي شعبي في ياوندي عاصمة البلاد، ارتفعت إلى 15 قتيلًا.

وكان الحاكم ناصري بول بيا قد أعلن بعيد الانهيار الأرضي في تصريح للإذاعة العامة "سي.ار.تي.في" عن مصرع 11 شخصًا لكنّه أشار إلى أن عمليات البحث مستمرة.

ولاحقا اليوم الإثنين قال في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "الحصيلة حاليًا 15 قتيلًا".

وجاء إعلان الحصيلة بعد استئناف نحو عشرة من عناصر الإطفاء عمليات الحفر وسط كتلة ضخمة من التربة الحمراء عند سفح الهضبة، حيث وقع الانهيار الأرضي في حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي، وفق ما أفاد مراسل ميداني للوكالة الفرنسية.

وعملت الشرطة على إبعاد السكان والمارة عن الموقع.

وشهد منزلان يقعان على مقربة من الموقع توافدا لتعزية عائلتين فقدتا أفرادًا في الواقعة.

وإحدى الضحايا سائق سيارة أجرة لا تزال سيارته متوقفة أمام منزل العائلة.

مساء الأحد جرف انهيار أرضي خيمة واحدة على الأقل من بين عدد من الخيم، حيث كان عشرات الأشخاص يشاركون في مراسم وداع خمسة أعضاء في جمعية قضوا هذا العام.

وتم انتشال أربع جثث غُطيت بملاءات بيضاء، ولاحقًا تم انتشال 11 جثة أخرى، قبل أن تتوقف عمليات البحث نحو الساعة 23,00.

وكانت أربع خيم بيضاء لا تزال صامدة فوق التل، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس مساء الأحد.

وفي محيط الموقع منازل بحال جيدة وأخرى بحال سيئة مصنوعة من الخشب والصفيح تغطي جوانب التلال السبع التي تشكل جزءا من العاصمة الكاميرونية التي يتخطى عدد سكانها أربعة ملايين نسمة.

وغالبا ما تشهد ياوندي وغيرها من مدن البلاد انهيارات أرضية، لكنها نادرًا ما توقع قتلى في العاصمة الكاميرونية.

في بافوسام بغرب البلاد، قُتل 43 شخصًا في 29 أكتوبر 2019 عندما جرف انهيار أرضي عشرات المساكن المتهالكة المقامة على سفح تل، بعد هطول أمطار غزيرة.

حاكم إقليم وسط الكاميرون انهيار أرضى ارتفاع حصيلة الضحايا 15 قتيلا ياوندي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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