الرعاية الصحية: نقلة نوعية لتمريض التأمين الصحي الشامل على مدار 3 سنوات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن فوز معاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظة بورسعيد بجائزة “الإبداع" لعام 2022.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي تم إطلاقه برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار “نبني حضارة طبية بالجمهورية الجديدة .. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل”، والذي انطلقت فعالياته داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، أن منظومة التمريض شهدت نقلة نوعية، وذلك بعد تطوير المناهج الخاصة بالمعاهد الفنية للتمريض والاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية، واستحداث زي مطابق للمعايير العالمية، ليكون مقدمي الخدمة التمريضية بمنظومة التأمين الصحي الشامل واجهة مشرفة ترتقي بالمنظومة الصحية المصرية، لافتة أن الكوادر التمريضية المدربة المتحدثة بعدد من اللغات الأجنبية أثبتت جدارتها وكفائتها خلال استقبالهم الوفود الأجانب التي أشادت بمهاراتهم على المستوي الفني خلال مؤتمر المناخ Cop27.

وأوضحت أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 8 معاهد فنية للتمريض على مستوى المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التمريضية، وبما يواكب التطور الملحوظ للمنظومة الصحية في مصر، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، وهو ما أدى إلى ارتفاع فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتغطية احتياجات المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلًا، مشيرًا إلى توفير كل السبل للوصول لتعليم وتدريب طبي متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.​

وتابع “السبكي” أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية.

وتابع: “نستمر في التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها في العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمُضِّي قُدمًا نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحي قوي يوفر التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية لـ 100 مليون مصري”.

وانطلقت السبت الماضي، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور 3 سنوات على تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمنظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019.