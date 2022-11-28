الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مخزن يتلاعب في أوزان أسطوانات الغاز بالفيوم

حملة تموينيه تضبط
حملة تموينيه تضبط مخزن يتلاعب بأوزان أسطوانات الغاز بالفيوم
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تمكنت إدارة تموين مركز طامية بالفيوم من شن حملات لضبط المخازن وبعض شباب الخارجين الذين يعملون في مشروع توزيع أسطوانات الغاز والذين يتلاعبون بسحب الغاز من الاسطوانات المنزليه بناحية قرية كفر محفوظ التابعه لمركز طاميه المعدة للبيع في أسطوانات فارغه وقيامهم ببيعها ناقصة الوزن  للمواطنين بقصد التربح السريع بطرق غير مشروعة.

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قامت حملة من إدارة الرقابة التموينية بمديريه التموين بالفيوم برئاسة المهندس عوض الرديني، وجوده الطيب، بضبط أحد تجار اسطوانات حيث تم ضبط اسطوانات البوتاجاز التي بحوزته والأدوات المستخدمة في سحب الغاز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.

ويأتي هذا بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد  الانصارى محافظ الفيوم بتشديد الرقابه التموينيه على الأسواق والمحلات التجاريه والأنشطة التموينيه والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الاجراءات القانونيه فى حالة ثبوت اى مخالفه وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم.

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قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشكيل مجموعات عمل بجميع الوحدات المحلية بمركزى إطسا ويوسف الصديق، على أن تكون المجموعات برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، وتضم مهندسين من مديريتى الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسى الفيوم وأبشواى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بالمركزين، ورصد أى معوقات تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ والعمل على تذليلها بالتنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، ومراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس روبى محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ورؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسى شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسى مديريتى الإسكان والطرق.

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ناقش محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موضحاً أن الهدف الرئيسى من تشكيل مجموعات العمل، هو الإسراع بمعدلات تنفيذ كافة الأعمال الجاري تنفيذها بمبادرة "حياة كريمة"، ورصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع علي المواطنين، وكذا رصد القرى والشوارع التى تم الانتهاء من توصيل خدمات الغاز الطبيعي، والاتصالات، وكافة المرافق بها، للبدء في أعمال الرصف، موجهاً برصد أى معوقات تعوق سير العمل بكافة المشروعات وعرضها على السيد المحافظ شخصياً لتلافيها بشكل عاجل.

حملة تموينية تضبط مخزن اسطوانات الغاز بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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