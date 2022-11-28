الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تحديثات.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء نهاية 28/11/2022

الذهب
الذهب
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يواصل أصحاب محلات الصاغة البحث عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء، حيث سجل سعر الذهب ارتفاع خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 28 نوفمبر الجاري، داخل السوق المصري، خلال الفترة الأخيرة شهد حالة من التذبذب ما بين الارتفاع و الانخفاض.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 24
 

البيع: 1611 جنيه مصري.
الشراء: 1657 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 22
 

البيع: 1477 جنيه مصري.
الشراء: 1519 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21
 

البيع: 1410 جنيه مصري.
الشراء: 1450 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 18
 

البيع: 1209 جنيه مصري.
الشراء: 1243 جنيه مصري.

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سعر جرام الذهب عيار 14
 

البيع: 940 جنيه مصري.
الشراء: 967 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 12
 

البيع: 806 جنيه مصري.
الشراء: 829 جنيه مصري.

سعر أونصة الذهب اليوم
 

البيع: 50115 جنيه مصري.
الشراء: 51537 جنيه مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم
 

البيع: 11280 جنيه مصري.
الشراء: 11600 جنيه مصري.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي..

عيار 24: سجل نحو 1657 جنيه للشراء.
عيار 22: وصل عند 1519 جنيه للشراء.
عيار 21 : بلغ حوالي 1450 جنيه للشراء.
عيار 18: تدوال لنحو 1243 جنيه للشراء.
عيار 14:  سجل نحو 967 جنيه للشراء.
عيار 12:  وصل عند 829 جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

اختلاف سعر  الذهب اليوم الإثنين في مصر بالمصنعية بشكل متفاوت، يرجع ذلك إلي كل محل صاغة و على حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تشغل بال الكثير من المقبلين على الزواج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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