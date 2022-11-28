سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين ، وسط ارتفاعات غير مسبوقة يسجلها سعر الذهب بأعيرته المختلفة حيث قفز عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- إلى 1500 جنيه للبيع بدون ثمن المصنعية.

ويتزامن ارتفاع سعر الذهب في مصر مع ارتفاع سعر الذهب عالميا وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب و السبائك اليوم الاثنين .

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 11,920 جنيه للبيع، و 12,000جنيه للشراء، بعد أن سجل سعر الجنيه الذهب أمس الأحد 11.628 ألف جنيه ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب بالدولار: 473.97 دولار .

وعزز ارتفاع الجنيه الذهب الارتفاعات التي يسجلها سعر الذهب في مصر مع تراجع جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأيضًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي والعقود الآجلة للذهب 7 دولارات أو ما يعادل 0.4% وصولا إلى مستويات 1761 دولار للاوقية، كما زادت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي 8 دولارات إلى مستويات قرب الـ 1760 دولار للأوقية.

وسجلت سعر الذهب في سوق الصاغة المصري أعلى مستوى جديد على الإطلاق بزيادة تبلغ في المتوسط حوالي 35 جنيه في الجرام الواحد، وجاءت كالتالي

عيار 24 بيع 1,703 جنيه شراء 1,714 جنيه

عيار 22 بيع 1,561 جنيه شراء 1,571 جنيه

عيار 21 بيع 1,490 جنيه شراء 1,500 جنيه

عيار 18 بيع 1,277 جنيه شراء 1,286 جنيه

عيار 14 بيع 993 جنيه شراء 1,000 جنيه

عيار 12 بيع 851 جنيه شراء 857 جنيه

الاونصة بيع 52,959 جنيه شراء 53,314 جنيه

سعر كيلو الذهب بيع 1,702,857 جنيه شراء 1,714,286 جنيه

سعر السبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 1697 جنيها.

سعر سبيكة الذهب حجم 5 جرامات 8485 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 16.970 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن الأونصة (31.5 جرام) عند 53.455 ألف جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما حوالي 84.850 جنيه.