الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

الذهب
الذهب
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واصل سعر الجنيه الذهب ارتفاعه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين ، وسط ارتفاعات غير مسبوقة يسجلها سعر الذهب بأعيرته المختلفة حيث قفز عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- إلى 1500 جنيه للبيع بدون ثمن المصنعية.

ويتزامن ارتفاع سعر الذهب في مصر مع ارتفاع سعر الذهب عالميا وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه الذهب و السبائك اليوم الاثنين .

 

سعر الجنيه الذهب   

سجل سعر الجنيه الذهب الآن 11,920 جنيه للبيع، و  12,000جنيه للشراء، بعد أن سجل سعر الجنيه الذهب أمس الأحد 11.628 ألف جنيه ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب بالدولار: 473.97 دولار .

وعزز ارتفاع الجنيه الذهب الارتفاعات التي يسجلها سعر الذهب في مصر مع تراجع جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وأيضًا مع ارتفاع سعر الذهب العالمي والعقود الآجلة للذهب 7 دولارات أو ما يعادل 0.4% وصولا إلى مستويات 1761 دولار للاوقية، كما زادت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي 8 دولارات إلى مستويات قرب الـ 1760 دولار للأوقية. 

وسجلت سعر الذهب في سوق الصاغة المصري أعلى مستوى جديد على الإطلاق بزيادة تبلغ في المتوسط حوالي 35 جنيه في الجرام الواحد، وجاءت كالتالي 

  • عيار 24  بيع 1,703 جنيه شراء 1,714 جنيه
  • عيار 22  بيع 1,561 جنيه شراء 1,571 جنيه
  • عيار 21  بيع 1,490 جنيه شراء 1,500 جنيه
  • عيار 18  بيع 1,277 جنيه شراء 1,286 جنيه

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى مصر

  • عيار 14  بيع 993 جنيه شراء 1,000 جنيه
  • عيار 12  بيع 851 جنيه شراء 857 جنيه
  • الاونصة  بيع 52,959 جنيه شراء 53,314 جنيه
  • سعر كيلو الذهب     بيع 1,702,857 جنيه شراء 1,714,286 جنيه

سعر السبائك  الذهب 

  • سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام 1697 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب حجم 5 جرامات 8485 جنيها.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 16.970 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن الأونصة (31.5 جرام) عند 53.455 ألف جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما حوالي 84.850 جنيه.
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  • سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 169.700 جنيه.
  • سبيكة الذهب وزن 1 كيلو بلغ حوالي 1.697 مليون جنيه.

 

الذهب الجنية الذهب السبائك سبيكة الذهب عيار 21 عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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