تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وسط المخاوف من انتشار «كورونا» بالصين

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع الجديد، مع تزايد الاحتجاجات في الصين نتيجة القيود المفروضة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لارتفاع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما يخفف الضغوط على المعدن النفيس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الذهب شهد تقلبات واضحة على مدار العام الحالي، حيث ارتفعت أسعاره إلى الذروة خلال مارس الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الوقت تراجع سعر الذهب بنسبة 15% تقريبًا، مع تشديد السياسة النقدية بسرعة من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لكبح جماح التضخم.

وارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في ظل تزايد الطلب على الملاذات الاستثمارية بعد نشوب احتجاجات شعبية في الصين ضد قيود جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال هاريش جاليبيلي، مدير ورئيس إدارة التخطيط في شركة إيلا كوموديتيز إنديا لتجارة السلع، إن أسعار الذهب قوية الآن بعد ارتفاعها مؤخرًا، في حين قلص صعود الدولار من ارتفاع سعر المعدن الأصفر على المدى القصير، في حين أن معدل التضخم المرتفع قد يرفع سعر الذهب على المدى الأطول.

وتراجع سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 2. 0% إلى 70. 1750 دولار للأوقية، في حين ارتفع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار بنسبة 3. 0%، كما تراجعت أسعار الفضة والبلاتين، في حين ارتفع سعر البلاديوم.

وقال يب دزم رونج، محلل الأسواق في آي جي إن "أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأمريكي عن كثب، ويبدو أن الغموض المتزايد جراء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح".

ووقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنجهاي، مساء أمس الأحد، بعد اندلاع الاحتجاجات على قيود الصين الصارمة بشأن فيروس كورونا لليوم الثالث، وامتدادها إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد.

في الوقت نفسه سجلت الصين، اليوم الإثنين، خامس رقم قياسي على التوالي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ولا تزال مدن كبرى مثل تشونجتشينج وقوانجتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي المرض مع تسجيل آلاف الإصابات، بينما تم تسجيل مئات الإصابات في عدة مدن في أنحاء البلاد أمس الأحد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، تراجعت الفضة 1.8 في المئة إلى 21.21 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 978 دولارًا، وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1846.94 دولار.