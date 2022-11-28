الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بحدائق القبة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
ads

قررت نيابة حدائق القبة حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة.

وأسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط (حارس عقار، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وفضية وجهاز لاب توب وجهاز أى باد وهاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية مبالغ مالية عملات "محلية– أجنبية" من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها.

نيابة حدائق القبة حبس حارس عقار سرقة سرقة مشغولات ذهبية حدائق القبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

إلزام أحمد آدم بدفع مبلغ 300 ألف جنيه لاتهامه بالتهرب من الضرائب

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

بى بى تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقتى امتياز فى دلتا النيل البحرية

البدء في عمل جسات بطريق العجميين طبهار جردو بالفيوم تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي ثم رصفه

مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: قرار البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان بُنى على أكاذيب

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم