الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يعلن عدد الأسئلة والدرجات بمواد اللغة الأجنبية الأولى

المؤتمر
المؤتمر
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قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تشمل أسئلة الاختيار من متعدد في اللغات الأجنبية، 32 سؤالًا بدرجة واحدة ولا يُوجد مقالي بدرجة واحدة.

ولفت الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إلى أنه سيشمل عدد الأسئله بدرجتين في الاختيار من متعدد ٥ أسئلة، والمقالي سؤالين والمجموع ٧.

وعدد الأسئلة ب اربع درجات، سؤال واحد بالمقالي.

بينما تشمل عدد الأسئلة ٣٧ اختيار من متعدد بـ٤٢ درجة و٣ مقالي بـ٨ درجات بإجمالي ٤٠ سؤالا بـ٥٠ درجة.

وأكد وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بديوان عام الوزارة، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة الوزارة في المرحلة المقبلة، وان التعريب مستمر هذا العام ، الطالب يتسلم ورقتين ورقه بابل شيت للاختيار من متعدد وورقة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.

واختتم حجازي، أن عدد الأسئلة تشمل ٢ سؤال مقالي، لما سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة، بالإضافة سؤال التعبير ٤ درجات، حيث يكتب الطالب رسالة أو ايميل بين ١٥٠ و٢٥٠ كلمه، وذلك وفقا لطبيعة كل مادة ويكون اختيار الموضوع عن الأحداث الجارية، أما الأسئلة المترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

الاجنبية الاولى التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الثانوية العامة الثانوية العامة 2023

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