الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«فيفا» يزف بشرى سارة لقائد المنتخب المغربى عقب مباراة بلجيكا

رومان سايس مدافع
رومان سايس مدافع منتخب المغرب
ads

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، احتساب الهدف الأول الذي سجله المنتخب المغربي، في شباك نظيره البلجيكي، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لمصلحة رومان سايس، بدلًا من عبدالحميد صابري.

واعتقد الجميع أن عبدالحميد صابيري هو مَن سجل الهدف الأول للمنتخب المغربي، في مونديال قطر 2022، بعد أن نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل مذهل من الجانب الأيسر عند الدقيقة 73، لتعانق الكرة شباك تيبو كورتوا، حارس بلجيكا بشكل غريب، بعد تداخل رومان سايس في اللعبة داخل منطقة الجزاء.

وظهر على شاشة النقل التليفزيوني اسم عبد الحميد صابيري كمُسجل للهدف الأول لـ «أسود الأطلس».

لكن «فيفا» ذكر عبر موقعه الرسمي، أن الهدف الأول قد منحه لرومان سايس، قائد منتخب المغرب، بداعي أنه آخر من لمس الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وكانت مباراة المغرب وبلجيكا، قد شهدت تسجيل المنتخب المغربي، هدفًا في نهاية الشوط الأول، سجله حكيم زياش، قبل أن يقوم الحكم بإلغائه – عقب الرجوع لتقنية الفار – بسبب تواجد رومان سايس في موقف تسلل.

وتمكن زكريا أبوخلال، من إضافة الهدف الثاني للمنتخب المغربي، في الدقيقة 92 من تسديدة قوية، ليحقق «أسود الأطلس» الفوز بهدفين دون رد.

ويحتل المنتخب المغربي، وصافة المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف، عن المنتخب الكرواتي، صاحب الصدارة.

ويحتل منتخب بلجيكا، المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب كندا، المركز الرابع دون رصيد من النقاط.
وكان المنتخب الكرواتي قد حقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره منتخب كندا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد خليفة الدولي.

وسيلتقي المنتخب المغربي، نظيره الكندي، يوم الخميس المقبل، في تمام الخامسة مساء، على ملعب (الثمامة)، بينما سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره البلجيكي، في الموعد ذاته، على ملعب (أحمد بن علي) بالريان.

الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب المغربي كأس العالم 2022 رومان سايس المغرب بلجيكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

«الحشيش» يقود عاملا للسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ببنها

الصحة العالمية: يجب وضع ضوابط لعدم صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة ينظم المؤتمر السنوى حول التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية

رفع 1950 طن مخلفات بمراكز كفر الشيخ

التأمينات: رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى اعتبارًا من يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم