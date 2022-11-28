«فيفا» يزف بشرى سارة لقائد المنتخب المغربى عقب مباراة بلجيكا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، احتساب الهدف الأول الذي سجله المنتخب المغربي، في شباك نظيره البلجيكي، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لمصلحة رومان سايس، بدلًا من عبدالحميد صابري.

واعتقد الجميع أن عبدالحميد صابيري هو مَن سجل الهدف الأول للمنتخب المغربي، في مونديال قطر 2022، بعد أن نفذ ركلة حرة مباشرة بشكل مذهل من الجانب الأيسر عند الدقيقة 73، لتعانق الكرة شباك تيبو كورتوا، حارس بلجيكا بشكل غريب، بعد تداخل رومان سايس في اللعبة داخل منطقة الجزاء.

وظهر على شاشة النقل التليفزيوني اسم عبد الحميد صابيري كمُسجل للهدف الأول لـ «أسود الأطلس».

لكن «فيفا» ذكر عبر موقعه الرسمي، أن الهدف الأول قد منحه لرومان سايس، قائد منتخب المغرب، بداعي أنه آخر من لمس الكرة قبل تجاوزها خط المرمى.

وكانت مباراة المغرب وبلجيكا، قد شهدت تسجيل المنتخب المغربي، هدفًا في نهاية الشوط الأول، سجله حكيم زياش، قبل أن يقوم الحكم بإلغائه – عقب الرجوع لتقنية الفار – بسبب تواجد رومان سايس في موقف تسلل.

وتمكن زكريا أبوخلال، من إضافة الهدف الثاني للمنتخب المغربي، في الدقيقة 92 من تسديدة قوية، ليحقق «أسود الأطلس» الفوز بهدفين دون رد.

ويحتل المنتخب المغربي، وصافة المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف، عن المنتخب الكرواتي، صاحب الصدارة.

ويحتل منتخب بلجيكا، المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخب كندا، المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب الكرواتي قد حقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره منتخب كندا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على استاد خليفة الدولي.

وسيلتقي المنتخب المغربي، نظيره الكندي، يوم الخميس المقبل، في تمام الخامسة مساء، على ملعب (الثمامة)، بينما سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره البلجيكي، في الموعد ذاته، على ملعب (أحمد بن علي) بالريان.