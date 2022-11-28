الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة وعشيقها قتلا زوجها بـ«السم» في بالجيزة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها، بعد أن دست له السم في الطعام وتولى عشيقها تهشيم رأسه ثم ادعت اقتحام مجهولون المنزل وقتل الزوج. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت ندب الطب الشرغي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب الوفاة. 

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده بالعثور علي جثة شخص مقتول داخل شقته، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة أحمد.م، 36 عاما.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه الزوجة وعشيقها اقدما علي قتل المجنى عليه بعدما اكتشف خيانتها.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة حبس ربة منزل وعشيقها قتل زوجها السم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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