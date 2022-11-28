تفاصيل المشاركة المصرية في الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1 وحتى 10 ديسمبر المقبل، وسط مشاركة مصرية مميزة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدورة الثانية

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة التحكيم لِمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ضمن الدورة الثانية للمهرجان والتي تُقام من 1 وحتى 10 ديسمبر 2022، في جدّة.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجنة التحكيم، برئاسة أوليفر ستون؛ وأعضاء اللجنة التي تضم النجمة المصرية نيللي كريم، من أعمالها "الفيل الأزرق"،"اشتباك" و"القاهرة 678"، جنبًا إلى المرشحّة للأوسكار؛ كوثر بن هنية، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" والممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر".

كما ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الثانية، جلسة حوارية مع الفنانة نيللي كريم، حيث تشارك جمهور المهرجان خبرتها طوال مشوارها المهني التي تضم أكثر من عشرين عامًا في صناعة السينما، وذلك يوم 7 ديسمبر.

اختارت إدارة مهرجان البحر الأحمر الفيلم المصري “كاملة” للمخرج جون إكرام ساويرس للعرض في قسم الجالا بها، والمشاركة في مسابقة الإبداع العربية به، ويشارك في بطولة فيلم “كاملة” كل من إنجي المقدم ومي الغيطي وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، ومن إنتاج هوليوود فيلم- رأفت توماس، ومن تأليف محمد عبد القادر، وتدور أحداثه في دراما إنسانية عن "كاملة" الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج، وخلال الأحداث تلتقي بـ"أسماء" إحدى الحالات التي تقوم بعلاجها، والتي تعاني هي الأخرى من نظرة المجتمع لها نتيجة لظروف ما، لتكتشف كاملة أن أزمتها هي الوجه الآخر لأزمة أسماء، فتقع كاملة في خطأ مهني، مما يجعل حياتها تتغير رأسا على عقب.

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن اختياراته السبعة للأفلام التي ستعرض ضمن إطار برنامج كنوز البحر الأحمر، ومنهم فيلم "خلي بالك من زوزو" من إخراج حسن الإمام، يحكي الفيلم الذي تعشقه مختلف الأجيال المصرية والعربية؛ قصة فتاة في حالة صراع نفسي بين ما تحبّه وبين ما يفرضه عليها مجتمعها المحافظ، فهي ابنة الراقِصة نعيمة المقيمة في شارع محمد علي، التي لا تستطيع أن تعبر عن حبّها للغناء والرقص باعتباره مشينًا في مجتمعها، لكن تقودها الأقدار لتتعرف على شاب من الطبقة الثريّة لتعيش معه قصة حب، فكيف ستكون ردة فعله حال معرفته بحقيقتها. يشهد الفيلم على التغييرات الاجتماعية التي حلّت بمصر في السبعينيات، ويمزج بين الدراما والكوميديا والموسيقى الاستعراضية، حقق عام 1972.

ومن المقرر أن يتواجد الفنان حسين فهمي في جلسة حوارية حول الفيلم بمناسبة مرور 50 عاما على عرض الفيلم وأيضا ترميم الفيلم، ويتحدث عن رؤيته حول هذا الفيلم.

كما يعرض خلال البرنامج فيلم "غرام في الكرنك" من إخراج علي رضا يروي الفيلم قصة مجموعة من الراقصين الشباب الذين يكافحون للنجاح في خضمّ معاناتهم ونقص مواردهم المادية. ويزداد الموقف تعقيدًا بعد علاقة الحب التي تجمع بين أمينة، الراقصة الأساسية في الفرقة، وصلاح، مخرج الفرقة، حيث تشهد العلاقة على كثير من سوء التفاهم. يحتل الفيلم مكانة كبيرة في تاريخ السينما العربية، ويأتي ترميمه وعرضه مرة أخرى بهدف إلهام الجيل القادم من صانعي الأفلام، إذ يعدّ الفيلم شهادةً حيّة على عراقة السينما العربيّة.

ومن المقرر أن تتواجد النجمة منى زكي أيضا في جلسة حوارية على هامش المهرجان للحديث عن الكثير من النقاط حول مشوارها الفني وتصدرها للسينما المصرية الشبابية خلال الفترة الماضية.