الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1162 مخالفة مرورية خلال حملة بمحاور وطرق القليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، وأسفرت الحملة عن تحرير 1162 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1162 مخالفة مرورية، بينها 531 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و541 مخالفات متنوعة، وضبط 5 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 3 مخالفات ملصقات، و74 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3700 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 1650 جنيها مصالحات.

مرور القليوبية السيارات المخالفة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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