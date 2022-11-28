هل تتكرر سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد الجوية تجيب

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد سوف تشهد موجة أمطار متوسطة على عدة محافظات خلال الـ 48 ساعةالقادمة، وسط انخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليةالغربية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام الإنذار المبكر بالأرصاد الجوية ان حالة الطقس ابتداء من الساعات الاولي من صباح اليوم وخلال الـ 48 ساعة القادمة، ستشهد نشاط رياح على بعض المناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم أن ظاهرة السيول في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غير وارد تكرارها في مصر خلال ال ٤٨ ساعة القادمة .

واكد التوقعات تشير إلى طقس معتدل نهارا بينما تشهد رياح علي بعض المناطق

حالة الطقس ومناطق الأمطار

وعن مناطق الأمطار المتوقعة، خلال حالة الطقس على مناطق البلاد، تكون كالتالي:

الطقس اليوم، الاثنين: يشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة.

ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.



الطقس غدا الثلاثاء، مناطق الأمطار كالتالي:

يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.



ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة



أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة