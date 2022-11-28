الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يطالب بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمجمع مدارس العروبة

متابعة نائب محافظ
متابعة نائب محافظ أسوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد، بتفقد مجمع مدارس العروبة والذى يضم 49 فصلا بكثافة طلابية تصل إلى 2440 طالبا وطالبة. 

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جاء ذلك فى إطار حرص المحافظة على متابعة انتظام سير العملية التعليمية بمختلف المدارس والمراحل التعليمية.

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وقامت نائبة المحافظ بمرافقه غنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية، بالإاطمئنان على سير انتظام الدراسة داخل الفصول، وقاعات الأنشطة، بجانب تحقيق الانضباط بمتابعة الإشراف اليومى، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية. 

 

كما أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان  أهمية الالتزام بأعمال النظافة اليومية داخل وخارج الفصول، والفناء، ودورات المياه، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة. 

 

 

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