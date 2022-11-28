الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. تلقي الطعون على المرشحين للاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا
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تجرى جامعة طنطا، اليوم الإثنين، أعمال تلقي الطعون على المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة.

شملت القوائم المبدئية عدد 1012 طالبًا وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير المحددة لقبول أوراقهم من إجمالي عدد المتقدمين البالغ 1053 طالبًا وطالبة.

وأوضح الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، أن الجامعة استعدت لتنفيذ خطة متكاملة لضمان إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مشيدًا بالإقبال الكبير للطلاب على الترشح، ما يعكس بوضوح الثقة لدى طلاب وطالبات الجامعة في شفافية الإجراءات ورغبتهم في العمل الطلابي التطوعي داخل جامعتهم، مما يعظم من قيم الوعي القومي لدى الطلاب.

وأشار إلى أن النشاط الطلابي بما يشهده من فعاليات متعددة داخل الجامعة أصبح عنصر جذب ويوسع من دائرة المشاركة الطلابية، مشيدًا بنسبة مشاركة الطالبات والتي تقترب من 48% من إجمالي المرشحين.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب الطعون اليوم الاثنين، سيتبعه إعلان الكشوف النهائية للمرشحين غدا الثلاثاء ، ويليها فتح باب الدعاية الانتخابية بدءا من يوم الخميس المقبل.

وكانت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، قد استقبلت الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار "أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

تلقى الطعون المرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات جامعة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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