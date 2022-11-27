الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

فيفا
فيفا
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بعث الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي، المقيم حاليًا في قطر، رسالة إلى الدوحة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حول تعرض الصحفيين والمشجعين الإسرائيليين إلى مضايقات خلال حضورهم مباريات كأس العالم.

وحمل الوفد، الذي يمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، كلا من قطر وفيفا، مسؤولية التنقل الآمن للمشجعين والمراسلين الإسرائيليين الموجودين في الدوحة لحضور مباريات بطولة كأس العالم، حسبما أذاعت القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي.

في السياق ذاته، عقد مجلس الأمن القومي لدى إسرائيل مشاورات حول إمكانية إصدار تحذير من السفر إلى قطر.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة الـ 13 الإسرائيلية، إنه في حال لم تؤد رسالة تل أبيب إلى تحسين الموقف تجاه الإسرائيليين، فيجب لفت انتباه قطر إلى مسؤوليتهم عن الأمر.

وتستضيف قطر وفدًا دبلوماسيًا ممثلًا عن وزارة خارجية إسرائيل خلال بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الدوحة، نظرًا لوجود مشجعين وصحفيين إسرائيليين من أجل حضور وتغطية مباريات المونديال.

وتوصلت إسرائيل وقطر إلى اتفاق، قبيل انطلاق بطولة كأس العالم، بموجبه وافقت الدوحة على تسيير رحلات مباشرة مع مطار «بن جوريون» الإسرائيلي، لنقل المشجعين الإسرائيليين لحضور مباريات كأس العالم.

إسرائيل كأس العالم فيفا قطر الدوحة مشجعين إسرائيليين

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إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم

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