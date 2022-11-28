هل تشهد مصر سيولاً مثل جدة بسبب منخفض السودان؟ الأرصاد تجيب

تعرضت مدينة جدة السعودية لسيول جراء تأثرها بمنخفض السودان الأمر الذي أثار مخاوف رواد السوشيال ميديا من تعرض مصر لسيول مماثلة، خاصة أن مصر أقرب للسودان من السعودية.

وطمأن د.محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، مؤكدًا أنه لن تحدث سيول في مصر خلال الـ48 ساعة القادمة.

لماذا لا تشهد مصر سيولا مثل جدة رغم مرور نفس المنخفض؟

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، إن سيول جدة لا يمكن أن تحدث في مصر خلال الـ48 ساعة المقبلة، ولكن تتأثر مصر بامتداد منخفض السودان الذي أثر على السعودية برياح جنوبية شرقية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة نتيجة مرورها على بحر العرب مرورًا بالبحر المتوسط، وهذه المسافات تجعل الكتل الهوائية تحمل كميات مكبيرة من الرطوبة، وهو ما أدى لحدوث السيول في جدة.

وأشار إلى أن منخفض السودان الجوي يتزامن مع منخفض آخر قادم من البحر المتوسط، سيؤدي لفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، تصل لمرحلة المتوسطة في الصحراء الغربية، وصحراء مطروح، أما بالنسبة للقاهرة فرص الأمطار خفيفة نظرًا لقلة كميات الرطوبة، ووتوقع باستمرار المنخفض حتى الثلاثاء، لكن فرص الأمطار لا ترتقي للمشهد في السعودية.