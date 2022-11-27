هل تتأثر حالة الطقس فى مصر بمنخفض السودان الموسمى.. الأرصاد تجيب

قال د.محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن منخفض السودان عادة ما ينشط في فصل الخريف، وتأثيره على جنوب مصر، وسلسال جبال البحر الأحمر، يكون بسبب الرياح الجنوبية الشرقية القادمة من بحر العرب، مرورًا بالبحر الأحمر، وهذه الاتجاهات كلما كانت شمالية جنوبية شرقية كانت الرطوبة المتدفقة بشكل كبير.

الأماكن الأكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي

أضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "etc":"هذه الرطوبة تنعكس داخل الحدود المصرية وتبدأ بسلاسل جبال البحر الأحمر وتصل لمناطق جنوب البلاد وتصل لمناطق جنوب سيناء، وهذا ما نراه خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وتابع "الكتلة الهوائية القادمة من شمال السودان، تؤثر على جنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من سيناء، وتتزامن مع وجود انخفاض في قيمة الضغط على البحر المتوسط.

أشار إلى أن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على جمهورية مصر العربية يساعد على رفع الرطوبة القادمة من البحر الأحمر أو المتوسط، مما يؤدي لتكون السحب الممطرة وتختلف كمية الأمطار وفقًا لكتلة الرياح وكمية الرطوبة المصاحبة لهذه الكتلة.