تعرف على الفريق الفائز بجائزة تمثيل مصر في بينالي للعمارة

سلّمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جائزة العمل الفائز بتمثيل مصر بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته الثامنة عشرة خلال الحفل الذي نظمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة محمد أبو سعدة بسينما الهناجر، وبحضور عدد من رؤساء قطاعات الوزارة.

وتتضمن الحفل اعلان الفريق الفائز الذي يتكون من د.أحمد سامي عبدالرحمن، د.غادة فاروق حسن، د.روزا مارينا تورناتورا، د.أوتافيو سالفاتور امارو، مهندس معتز سمير حسن "، كما سلمت وزيرة الثقافة 6 شهادات تقدير لـ6 مشروعات متميزة اختارتها لجنة التحكيم وهي المشروعات المقدمة من م. عمرو أحمد صلاح الدين، يارا محمد عبدالرحمن، مصطفى خالد مصطفى، والعمل المقدم من م. رامي سمير محمد أحمد، م. محمد سعد ابو بكر ، م. محمد أشرف رشدي يوسف، والعمل المقدم من م. هاني ماهر إبراهيم، م. رانا هاني ماهر، م. إيناس محمود فهمي، م. محمد حسن إبراهيم، م. دينا هشام أحمد، والعمل المقدم من د. محمد السيد الإبراشي، د. حسين عصام ابو الفضل، م. غريب محمد غريب، م. عبدالرحمن محمد سعد ، والعمل المقدم من أ.د. جلال محمد عبادة، م. معاذ ابو زيد، م. إسلام المشتولي، كريستيانو لوكيتي، والعمل المقدم من أ.د. محمد علاء مندور، م. محمد أشرف السيد، م. مريم فايق عزيز ، م. آية محمد على، م. سارة إبراهيم عبدالرحمن، م.لميس عصام " كما تم تكريم لجنة تحكيم المسابقة، ثم افتتاح معرض الأعمال المشاركة بالمسابقة.

وجاءت مسابقة هذا العام تحت عنوان “معمل المستقبل” وتكونت لجنة التحكيم الخاصة بها من الدكتورة دليلة الكرداني أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة بجامعة القاهرة" رئيسًا "، وعضوية: المهندسة ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام" جامعة كوفنتري "، المهندس أنسى أبو سيف مصمم الديكور والمناظر السينمائية، الدكتورة أيمن حسان أستاذ ورئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت، المهندس محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يشار إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام، وبينالي فينسيا للعمارة بشكل خاص، ساعدها على ذلك امتلاكها لجناح مبني دائم منذ سنوات، كما فاز الجناح المصري بجائزة "الأسد الذهبي" كأحسن جناح وذلك عام 1995، وتقام الدورة المقبلة من البينالي في الفترة من مايو إلى نوفمبر 2023.