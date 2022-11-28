أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 فى البنوك المصرية

تشهد أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنوك المصرية استقرار نسبي منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية وذلك إلغاء ما يسمى السوق الموازي للعملات سواء لعمليات الشراء أو البيع.



أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين في البنوك المصرية



تتباين أسعار صرف كافة العملات المالية للدول العربية والأجنبية داخل البنوك بشكل دائم وذلك بفعل الغرض والطلب ومدي تأثير العملة المطلوبة في الاقتصاد المصري وإليكم أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 في البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية:-



أسعار العملات في البنك المركزي

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.50 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.47 جنيه للشراء و 25.55 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.63 جنيه للشراء و 29.73 جنيه للبيع.



الريال السعودي وصل إلى 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 79.69 جنيه للشراء و 79.96 جنيه للبيع.



أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.53 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.35 جنيه للشراء و 25.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.52 جنيه للشراء و 29.74 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل إلى 6.50 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 79.94 جنيه للشراء و 79.80 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 24.56 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 25.42 جنيه للشراء و 25.63 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 29.60 جنيه للشراء و 29.80 جنيه للبيع.

الريال السعودي وصل إلى 6.53 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 77.96 جنيه للشراء و 79.94 جنيه للبيع.

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